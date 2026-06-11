Corte de LUZ en Lima y Callao el 12 y 13 de junio: Distritos, zonas y horarios de la suspensión

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá a Lima y Callao el 12 y 13 de junio. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico, según el último reporte de Pluz Energía Perú.

Corte de luz en Lima y Callao: ¿Por qué será la suspensión?

De acuerdo al cronograma oficial, la empresa precisó que la interrupción del servicio eléctrico en ambas fechas se deberán a los trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro y evitar averías futuras en la red.

En ese marco, pide a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad por determinadas horas en la capital. Asimismo, les recuerda que la programación puede variar y por ello, para anticiparse a ello pueden verificar su página web.

Distritos sin luz el 12 de junio: Cronograma de Pluz

Según destacó la empresa en su página oficial, el corte de luz afectará a sectores específicos y se desarrollará el viernes 12 de junio en horarios diferenciados como:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 3.30 p.m. en Urb. Los Robles de Campoy Mzs. A, B, C, D, F, A.H. San Juan Pacheco de Campoy Mzs. A, B, B1, C, A.H. El Forestal Mz. A, B, B1, Urb. Lotiz. Campoy Mzs. A, B, C, D, E, F, G, A.H. Ricardo Palma Mzs. A, C, D, Asoc. Juntos Sí Podemos Mzs. B, F, Asoc. Compradores de Campoy 2da Etp. Mz. C.

En Ancón

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Las Esteras de Ancón Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Asoc. Prog. Res. Manuel Polo Jiménez Mzs. A, B, C, D, E, F, A.H. Miguel Grau Mzs. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Pro. Viv. Municipal La Pera Mzs. A, B, C, D, E, Urb. Garcilazo de La Vega Mzs. A, B, C, D, E, calle Barrio de Pescadores cdras. 0, 1, Asoc. Viv. Las Brisas de Ancón Mzs. A, B, C, D.

En Los Olivos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. El Calistemo cdras. 9, 10, Jr. Tritoma cdras. 8, 9, 10, calle Las Fresas cdras. 9, 10, Jr. Guandu cdra. 39, Jr. Las Acacias cdra. 8, Jr. El Amargón cdra. 40, calle El Abutillón cdra. 38, Jr. Los Helenios cdra. 40, Jr. Las Campanillas cdra. 7, Jr. Las Hiedras cdra. 8, Av. Las Palmeras cdras. 38, 39, 40.

Zonas afectadas por corte de luz el 13 de junio

En Lima

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Pacasmayo / Av. Argentina cdra. 4.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en cliente: PM1004.

En el Rímac

Desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Urb. Ventura Rossi, calle Buendía cdra. 1, Jr. Antares Norte cdras. 2, 3, 4, 5, Jr. Antares Sur cdras. 3, 4, Av. Felipe Arancibia cdras. 3, 4, Av. Guardia Republicana cdras. 8, 9, 10, 11, 12, Av. La Capilla cdras. 9, 10, 11, Av. Morro de Arica cdras. 4, 5, Av. Ricardo Bentin cdras. 3, 4, 5, 6, Av. Tarapacá cdra. 3, Av. Villacampa cdras. 9, 10, 11, 12, calle Ceres cdras. 1, 2, 3, calle La Pedrera cdras. 1, 2, 3, calle Las Estrellas cdra. 1, calle Lorenzo de Villaseca cdras. 2, 3, 4, 5, calle Los Molinos cdras. 8, 9, 10, calle Monitor Huáscar cdras. 2, 4, 5, calle San Antonio Este cdras. 1, 2, 3, 4, 5, calle Fray Ramón Rojas cdra. 1, Jr. Raúl Porras Barrenechea cdras. 1, 2, 3, A.H. Mariano Melgar Mz. A, B, C.

Ante el anuncio del corte de luz en Lima y Callao el 12 y 13 de junio, Pluz Energía exhorta tomar medidas previsionales para el tiempo que dure la suspensión del servicio.