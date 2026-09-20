Ucrania golpea Moscú con cerca de 450 drones durante jornada electoral rusa

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Ucrania ejecutó un ataque masivo con drones contra la capital rusa y sus alrededores, coincidiendo con el último día de las elecciones parlamentarias, los primeros comicios desde la invasión en 2022.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que se lanzaron más de mil drones, causando al menos dos muertes y daños en una gran refinería de petróleo.

Tensión electoral e incursión ucraniana

El alcalde de la capital vinculó esta reciente y extensa ofensiva ucraniana directamente con las actuales votaciones, afirmando que "claramente fue planeado con el objetivo de interrumpir "las elecciones".

A pesar de este ataque aéreo, la autoridad local aseguró que esta incursión por parte de Ucrania no cumplió con su objetivo.

"El enemigo no tuvo éxito. (...) sin embargo, varios drones llegaron al territorio de la Refinería de Moscú y uno impactó un edificio residencial", dijo el funcionario.

El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que en su informe 1.110 drones fueron interceptados y destruidos durante la noche, mientras Sobyanin indicó que derribaron más de 1.600 en toda Rusia, acercándose 450 a la capital.

Asimismo, el gobernador Andrey Vorobiev confirmó que los ataques nocturnos dejaron dos fallecidos y veinte heridos, incluyendo tres niños en la región.

Posteriormente, Ucrania reportó que su principal objetivo fue la gran refinería petrolera Gazpromneft-Moscú ubicada en el distrito de Kapotnya, considerada una de las mayores por volumen dentro del país.

Edificio atacado por Ucrania.

Rusia responde con ofensiva aérea

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, emitió un comunicado en Telegram donde elogió el ataque, pero en ningún momento mencionó las elecciones.

"Nuestras respuestas de largo alcance tuvieron un impacto muy significativo en la región de Moscú anoche", dijo Zelensky, agregando que las instalaciones petroleras atacadas generaban "miles de millones de dólares".

Al mismo tiempo, Rusia continuó su ofensiva sobre Ucrania utilizando diversos drones y misiles. Tymur Tkachenko, el actual jefe militar de Kyiv, reportó que los ataques durante la noche, y extendidos hasta el día domingo, causaron la muerte de tres niños y una mujer.

Las elecciones parlamentarias de Rusia transcurren en su tercer y último día, siendo los primeros comicios legislativos celebrados desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Ante la ausencia de una oposición importante, se calcula que el partido Rusia Unida, liderado por el presidente Vladimir Putin, obtenga la victoria ampliamente.