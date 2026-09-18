Brasil dividido: Lula da Silva y Bolsonaro se perfilan hacia una reñida segunda vuelta

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A tan solo dos semanas de llevarse a cabo las elecciones presidenciales en el país vecino, el escenario político se muestra reñido, ya que según las últimas encuestas por Datafolha, publicadas este 18 de septiembre, el actual presidente Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro se encuentran en un empate técnico.

Los comicios programados para este 4 de octubre, refleja que la competencia electoral aumenta tras el crecimiento de Bolsonaro, quien pasó a tener el 36% de intención de voto frente al 39% de Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro pisa los talones a Lula

De acuerdo con las cifras estadísticas, los candidatos principales no dejan un panorama claro para la primera vuelta. El representante de la oposición incrementó su preferencia pasando del 35 % al 36 %. Por su parte, el actual jefe de Estado de Brasil mantuvo su respaldo en un 39 %, aunque con un empate técnico.

Debido al margen de error propio de este tipo de mediciones, ambos contendientes se ubican prácticamente en la misma línea de partida a dieciséis días de la elección.

Segunda vuelta sería entre Bolsonaro y Lula

Si las cifras se mantienen, el proceso electoral contempla una segunda vuelta para el 25 de octubre. En esta simulación de segunda vuelta, los resultados de la agencia revelan que Luiz Inácio Lula da Silva alcanzaría un 46 % de apoyo frente a un 44 % de Flávio Bolsonaro.

Esta diferencia de apenas dos puntos porcentuales configura nuevamente una paridad técnica, evidenciando que quien asuma la conducción del gobierno sudamericano por los próximos cuatro años dependerá de mínimos márgenes.

Mientras tanto, las candidaturas secundarias no logran consolidarse, oscilando sus porcentajes de preferencia ciudadana únicamente entre el 2 % y el 6 %. Además, queda un sector de la población que podría definir la disputa: un 6 % de los electores planea emitir un voto en blanco o nulo, y un 3 % aún se declara indeciso respecto a su elección final. Todo indica que el país enfrentará una de sus decisiones más ajustadas.