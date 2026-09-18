Inauguran estatua de Tsunami en Venezuela: el perro que ayudó a salvar vidas durante devastadores sismos

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades municipales de Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela, develaron el último miércoles una estatua de Tsunami, el perro rescatista que salvó decenas de vidas tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El perro que salvó vidas tras terremotos en Venezuela tiene su estatua

El lugar elegido para la delevación de la escultura en honor al entrañable can fue el parque La Vereda del Lago, en una ceremonia que contó con la presencia de su dueño Jorge Beens, autoridades de la Municipalidad de Maracaibo, así como público en general.

Cabe señalar que este evento estuvo encabezado por el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, quien calificó a la mascota como "un verdadero héroe" en sus redes sociales oficiales.

El burgomaestre señaló que se trata de reconocimiento a la vocación de servicio de Tsunami. "Este monumento permanecerá como un recordatorio permanente de fe y heroísmo para los cientos de personas y familias que visitan a diario este espacio", concluyó.

A través de esta distinción para el héroe de cuatro patas se busca destacar el trabajo en conjunto realizado por la dupla de maniobras de búsqueda y salvamento desplegadas tras el doble sismo registrado en La Guaira hace más de dos meses.

Como parte del itinerario oficial, las autoridades y homenajeados también se trasladaron al parque Ana María Campo, lugar donde se reinauguró un espacio acondicionado para el uso de perros.

En las instalaciones, el equipo de Protección Civil y Jorge Beens llevaron a cabo una exhibición práctica para mostrar las técnicas aplicadas durante las labores de rastreo en zonas impactadas por desastres.

¿Quién es Tsunami y qué papel cumplió en los sismos que azotaron Venezuela?

Tsunamie es un perro de raza border collie, tiene 9 años y ha ganado gran reconocimiento tras colaborar en la localización y rescate de al menos, 26 personas entre los escombros de acuerdo a lo señalado por su dueño a principios de julio.

De acuerdo al último balance oficial, al menos 6 mil 500 personas murieron en los devastadores terremotos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11 mil viviendas sufrieron daños clasificados como de alto riesgo.

Es así que, la noche del 16 de septiembre, en el parque La Vereda del Lago, en Maracaibo se inauguró una estatua de Tsunami, un perro rescatista que salvó varias vidas tras los devastadores que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio. El acto estuvo liderado por el alcalde de la localidad y estuvo presente el guía del can así como público en general.