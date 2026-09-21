Pikachu Astronauta, el personaje de que pasó 67 días en el espacio junto a una misión de la ESA

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Pikachu dejó por un momento los escenarios habituales del universo Pokémon para convertirse en protagonista de una experiencia espacial real. Un peluche del popular personaje viajó hasta la Estación Espacial Internacional (EEI) como parte de una colaboración entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y The Pokémon Company.

El llamado Pikachu Astronauta permaneció 67 días en el espacio, entre el 11 de abril y el 17 de junio de 2026, durante la misión de la astronauta de la ESA Sophie Adenot. En ese periodo, el peluche completó aproximadamente 1.040 órbitas alrededor de la Tierra.

La experiencia no quedó únicamente en el viaje del personaje. La alianza contempla distintas actividades destinadas a acercar la exploración espacial a públicos de diferentes edades, utilizando elementos del universo Pokémon como una herramienta para explicar conceptos relacionados con la ciencia y las misiones espaciales.

La iniciativa fue anunciada en el marco de la Semana Mundial del Espacio 2026, que se desarrollará del 4 al 10 de octubre, y tendrá presencia tanto física como digital en distintos países de Europa.

Pikachu, prepare for lift-off! 🚀



We're partnering with @esa to bring exhibitions, merch at Pokémon Center, Pokémon GO events and more across Europe to celebrate World Space Week from October 4!



Learn more: https://t.co/stkQ3jVbxu#WorldSpaceWeek2026 #PokemonxESA pic.twitter.com/eFHpcrOCK8 — Pokémon (@Pokemon) September 21, 2026

Pikachu llegó a la Estación Espacial Internacional

El viaje del peluche de Pikachu representa uno de los elementos más llamativos de esta colaboración. Durante más de dos meses, el personaje permaneció en órbita como parte de la misión de Sophie Adenot, convirtiéndose en una particular conexión entre la cultura popular y la actividad espacial europea.

La colaboración también contempla una exposición temporal sobre Pokémon y el espacio, que llegará a instalaciones de la ESA y a importantes museos europeos. La propuesta combinará información científica con elementos visuales inspirados en la franquicia.

Los visitantes podrán encontrar paneles dedicados a distintos aspectos de la exploración espacial. Entre los temas estarán las misiones que Europa desarrolla y lanza al espacio, el trabajo relacionado con los astronautas que permanecen en la EEI y la investigación del Sol, el Sistema Solar y el Universo.

Los personajes de Pokémon serán incorporados a algunos de estos contenidos con el objetivo de presentar la información científica de una manera más cercana y accesible para visitantes de distintas edades.

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, destacó que inspirar a las nuevas generaciones forma parte de la misión de la agencia. Según explicó, la colaboración permitirá explorar nuevas maneras de acercar a las personas en Europa a la exploración espacial y mostrar las oportunidades vinculadas con este sector.

Por su parte, Mathieu Galante, director sénior de licencias de The Pokémon Company International, señaló que el descubrimiento constituye un elemento presente en las aventuras de Pokémon y que esta colaboración permite trasladar ese concepto al ámbito de la exploración espacial.

Pokémon is heading to space with ESA. 🚀⚡



For #WorldSpaceWeek2026, Pokémon and ESA are teaming up to inspire the next generation of explorers. A special Pikachu plush has even travelled to the International Space Station with ESA astronaut Sophie Adenot!



The collaboration... pic.twitter.com/cmPaFoFbWE — European Space Agency (@esa) September 21, 2026

Pokémon GO también tendrá actividades especiales

La experiencia no se limitará a las exposiciones. La colaboración llegará también al videojuego Pokémon GO, donde los entrenadores podrán participar en actividades relacionadas con la alianza entre la ESA y Pokémon.

Entre el 4 de octubre de 2026 y el 30 de abril de 2027, quienes visiten museos científicos y espaciales participantes de Europa podrán acceder a experiencias especiales.

Entre las actividades anunciadas figuran encuentros con Pikachu Astronauta, incursiones de una estrella, investigaciones temporales y apariciones especiales de Pokémon. Algunos de los personajes obtenidos durante estas actividades podrán incluir fondos especiales asociados a la ubicación como recuerdo de la visita.

Además, durante la Semana Mundial del Espacio, del 4 al 10 de octubre, se desarrollarán actividades adicionales. Estas incluirán investigaciones de campo y una mayor aparición de Pokémon salvajes en los museos participantes.

Durante esas mismas fechas, parte de las experiencias también estará disponible en instalaciones de la ESA en Europa, ampliando la iniciativa más allá de los espacios tradicionales de la franquicia.