Donald Trump sostendrá una reunión inédita con Delcy Rodríguez durante la Asamblea General de la ONU

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene programada una intensa agenda diplomática durante su estancia en Nueva York con motivo de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Entre las actividades más destacadas, la Casa Blanca confirmó que el mandatario sostendrá un encuentro con la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según detalló Mike Waltz, embajador estadounidense ante el organismo internacional, se tratará de una reunión de carácter "informal", proyectando un ambiente más distendido que el de una cumbre bilateral formal.

Durante esta importante jornada internacional, Trump también aprovechará para dialogar con otros líderes globales de peso, incluyendo al primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y a diversos representantes del Consejo de Cooperación del Golfo.

Un nuevo capítulo tras la captura de Maduro y el pacto petrolero

Este cara a cara representa un verdadero hito diplomático: será la primera vez en 27 años que un presidente de Estados Unidos se reúna formalmente con un líder venezolano, marcando la pauta más cercana desde el encuentro privado entre Bill Clinton y Hugo Chávez en 1999 (los cruces posteriores de Barack Obama con Chávez y Maduro fueron saludos fortuitos en pasillos).

El escenario geopolítico entre ambas naciones dio un giro drástico en enero de este año. Una sorpresiva incursión militar estadounidense en territorio venezolano culminó con la captura del entonces gobernante Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Norteamérica para enfrentar severos cargos por tráfico de drogas. Tras estos hechos, Rodríguez asumió el poder de forma interina.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 |El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá la próxima semana con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York.



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Desde entonces, los lazos económicos se han reconfigurado. Apenas el mes pasado, ambas administraciones anunciaron un histórico acuerdo estratégico que le otorga a Estados Unidos una participación directa en las vastas reservas petroleras de la nación sudamericana. La propia Rodríguez defendió este pacto, describiéndolo como un paso vital hacia la recuperación económica y la modernización de la alicaída industria energética de su país.

El escudo de la inmunidad judicial en Florida

El cónclave en Nueva York llega en un momento donde la Casa Blanca ha intervenido activamente para blindar legalmente a la mandataria venezolana en territorio estadounidense.

El pasado 21 de julio, la Administración Trump solicitó formalmente al Departamento de Justicia que garantice la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez frente a una demanda civil abierta en una corte del Distrito Sur de Florida (Miami). En dicho proceso, se le acusa de presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al régimen chavista.

A través de una carta enviada por Reed Rubinstein, asesor jurídico del Departamento de Estado, al fiscal general adjunto, Brett Shumate, el gobierno norteamericano recordó que desde el 5 de marzo reconocen oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado.

Bajo esta premisa, la administración argumenta que, al ocupar la máxima magistratura de un país extranjero, goza de absoluta inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses mientras permanezca en el cargo.