¡Descansa en paz! Falleció LEYENDA de la lucha libre: 'Rey Misterio Sr' sufre trágica pérdida

El mundo de la lucha libre profesional está de luto. Este viernes 20 de diciembre, medios internacionales confirmaron la muerte del icónico exponente de este tipo de entretenimiento deportivo, el famoso Rey Misterio Sr. Su muerte ha causado gran impacto entre su fanaticada, quien lo recuerda por ser una destacada figura en la comunidad del wrestling.

De acuerdo a los últimos reportes, el mexicano Miguel Ángel López Días, conocido mundialmente bajo el seudónimo de 'Rey Misterio Sr', perdió la vida a los 66 años de edad. Fue su hijo quien, a través de una publicación en redes sociales, anunció el sensible fallecimiento del luchador profesional.

Ante el impacto de esta noticia, la liga de Lucha Libre AAA Worldwide expresó su pesar a través de un comunicado, uniéndose en solidaridad con la trágica pérdida que enluta también a la comunidad del deporte. "Enviamos nuestro más sincero pésame a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones al cielo por su eterno descanso", señaló.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Miguel Ángel López Días, conocido como Rey Mysterio Sr. Enviamos nuestro más sincero pésame a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones al cielo por su eterno descanso. pic.twitter.com/xnvqSndotS

Originario de Tijuana, Baja California, López Días fue crucial en la lucha libre mexicana, así como en la carrera de su sobrino Óscar Gutiérrez, el famoso 'Rey Mysterio'. Desde sus inicios, Miguel fue su mentor y logró que trascendiera incluso más que él, por lo que alcanzó gran fama en la WWE.

"Prácticamente gracias a él yo soy parte de este deporte tan bonito. Crecí con él y, como él no tenía hijos, yo era como un hijo para él. Me llevaba a donde fuera. Gracias a él me enganché con este deporte", mencionó Óscar en durante una entrevista en 2014.