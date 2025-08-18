Nadeen Ayoub será la primera mujer que representará a Palestina en el certamen Miss Universo

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En un hecho histórico, Nadeen Ayoub, ex finalista de Miss Tierra, representará a Palestina por primera vez en el certamen Miss Universo 2025. Es la primera vez que dicha nación participará en el evento.

Participación histórica

Nadeen Ayoub es residente en Emiratos Árabes Unidos y fue ganadora del título de Miss Tierra en 2022. La modelo decidió dar un paso atrás tras el estallido de la guerra en Gaza, el pasado octubre del 2023. Actualmente busca ser la representante de todo su pueblo ante la mirada internacional, asegurando que asume dicha responsabilidad con profundo compromiso.

Ayoub compartió por medio de sus redes sociales que se siente honrada de portar la corona de Miss Universo Palestina, asimismo de tener la oportunidad de poder marcar un precedente en la historia del certamen al ser la primera mujer en representar a país.

En su anuncio, nombrado como un hecho histórico, Nadeen Ayoub aseguró que también asume la responsabilidad de representar a cada mujer y a cada niño palestino, especialmente en los momentos de angustia que atraviesa su país.

"Llevar esta banda no es solo un honor. Es una promesa de llevar las historias de un pueblo inquebrantable, los sueños de nuestras hijas, la dignidad de nuestras madres y la voz de una patria que aún vive en cada corazón palestino", señaló la modelo.

De modelo a activista

La modelo es un activista y también fundadora de Miss palestina, una organización que no solo elegirá de ahora en adelante a la representante de sus estado en el certamen de Miss Universo, sino que también se enfoca en el desarrollo y la aplicación de programas sociales.

Asimismo, Ayoub es creadora de Olive Green Academy, una empresa dedicada al futuro sostenible de la IA, refiriéndose a la posibilidad de salvar al planeta a través del uso de la inteligencia artificial. La fundadora de dichas organizaciones busca capacitar a jóvenes palestinas para convertirlas en líderes filantrópicas.

Por lo tanto, la asociación permite que empresas y voluntarios realicen donaciones o aporten con la colaboración en programas de educación y tutoría o en apoyo a la sostenibilidad a través de proyectos comunitarios en Palestina.

Nadeen Ayoub, viajará a Tailandia en noviembre de 2025.

Según el sitio web de la organización, existen cuatro programas principales que son: de apoyo educativo, de formación e inclusión, fondo de negocios e innovación para mujeres. y el programa de apoyo médico. "No me define mi sufrimiento. Me define mi valentía, mis sueños y mi determinación de construir un futuro para mi pueblo", señaló Nadeen Ayoub en un mensaje.

En ese sentido, a través de su participación en Miss Universo y su trabajo como activista, Nadeen Ayoub se convierte en un símbolo de esperanza. Se menciona que en 2026 se nombrará una nueva reina para que represente a Palestina en el certamen de Miss Universo.