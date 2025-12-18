Donald Trump culpabiliza a Joe Biden por "invasión de criminales" en EE.UU.

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En el último discurso brindado desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó un alcance de la restructuración del país tras afirmar que heredó un "caos" tras la salida de Joe Biden.

Con un discurso de 18 minutos aproximados, el mandatario estadounidense arrancó su discurso arremetiendo contra la anterior gestión presidida y presumió logros de su gestión.

Culpabiliza a Biden

Un discurso que estaría marcando la pauta de futuras decisiones políticas desde Estados Unidos hacia el mundo. El presidente Donald Trump calificó como un desastre la gestión de Biden y afirmó que en solo 11 meses, desde el inicio de su segundo mandato, ha revertido la situación del país.

Fiel a su etilo, precisó arremetió contra la migración e indicó que se están viviendo las consecuencias directas de las decisiones tomadas en los último cuatro años previo a su mandato. "Los peores acuerdos comerciales jamás firmados", indicó.

Señaló que durante la anterior gestión, se pactaron alianzas ilegales y corruptas lo que habría facilitado el ingreso de inmigrantes irregulares y criminales. Volvió a atacar a la comunidad LGTB y hombres transgénero y su participación en deportes femeninos.

Trump precisó que su administración cuenta con un plan "firme y contundente" bajo la premisa de la lucha contra el crimen en el país norteamericano.

Tensión frente a Venezuela

Diversos expertos en la materia coinciden en que se creó una expectativa sobre el discurso que ofreció desde la Casa Blanca, sobre un posible perjuicio en contra de Venezuela.

Sin embargo, el anuncio se centró en el balance de su primer año de su segundo gobierno generando la sospecha sobre una futura acción en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Para el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, Trump seguiría generando el contexto propicio para sus acciones militares contra Venezuela.

"Estamos frente a un Donald Trump que sigue apostando por crear el contexto adecuado para todo lo que va a ser militarmente... Eso es parte de una estrategia que suelen hacer actores importantes. Estamos hablando del jefe de estado del país más importante del mundo", indicó el excanciller.

Según Rodríguez Mackay, Donald Trump busca que la comunidad internacional perciba que cualquier acción sobre Venezuela podría ocurrir en cualquier momento, aunque la operación final sea ejecutada de manera discreta.

El presidente de Estados Unidos continúa generando polémica fiel a su estilo. Durante su último discurso, Donald Trump, responsabilizó la gestión de Joe Biden respecto al "caos" que encontró en el gobierno.