Lula da Silva se ofreció como mediador para resolver tensión entre Estados Unidos y Venezuela

La advertencia que Estados Unidos ha hecho a Venezuela, con sus tropas rodeando su territorio ha despertado la preocupación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario se ha postulado como mediador para resolver la tensión entre ambas naciones, que podría desembocar en un conflicto armado.

Por la vía diplomática

En una presentación ante la prensa, el jefe de Estado expresó su disposición para ayudar a resolver el conflicto anunciado sin la necesidad de derramamiento de sangre. Asegura que no tendría problemas en volver a reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, en esta oportunidad, para que cambie su postura sobre Nicolás Maduro.

"Yo estoy pensando que antes de que llegue la Navidad, yo posiblemente tenga que volver a hablar con el presidente (de Estados Unidos) Trump para saber cómo podría Brasil contribuir para que tengamos un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida", manifestó Lula da Silva.

AMÉRICA LATINA | Durante a entrevista coletiva de fim de ano, Lula abordou diretamente o agravamento das tensões entre a Venezuela e os EUA, adotando tom de preocupação e defesa explícita da diplomacia como único caminho possível para evitar um conflito armado na América do Sul. pic.twitter.com/cApMMK7Tfh — TVT News (@RedeTVTNews) December 18, 2025

Recordó que en el pasado, fue uno de los creadores del Grupo de Amigos de Venezuela y que trató de que el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez y la administración de George W. Bush lleguen a un acuerdo. Resaltó que es alguien que prefiere dialogar en lugar de tomar el camino de las armas.

Lo mismo hago ahora con Trump y con Maduro... Yo creo mucho en la palabra, en el poder de persuasión, en el poder de convencimiento, la diplomacia da muchos resultados. Estoy a disposición tanto para Venezuela, como para EE.UU., a contribuir a una solución pacífica en nuestro continente", sostuvo.

Estados Unidos ha rodeado Venezuela

A través de sus redes sociales, Donald Trump anunció el último martes que ha desplegado un contingente militar nunca antes visto en Sudamérica, frente a las costas venezolanas. Esto tras designar al gobierno de este país como una organización terrorista internacional y aplicar un bloque a la entrada y salida de naves petroleras.

La réplica de país bolivariano fue que la armada de su país escolte a los cargueros que salían desde Anzoátegui con rumbo al continente asiático, transportando derivados petroleros y subproductos de la refinación del crudo. Cabe precisar que estos buques no están dentro de la lista de bloque de la Casa Blanca.

