Crimen de futbolista Mario Pineida en Ecuador: Confirman asesinato de mujer peruana de 39 años

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El fútbol de Ecuador se encuentra de luto tras el asesinato del futbolista Mario Pineida, en Guayaquil. Además, este ataque armado acabó con la vida de una mujer de nacionalidad peruana que se encontraba junto al jugador en el momento del hecho de sangre.

Mujer peruana fallece en crimen a futbolista

El útlimo miércoles 17 de diciembre se registró el crimen contra el jugador del Barcelona de Guayaquil en el que fue acribillado a balazos cuando se encontraba afuera de una carnicería en la zona de Samanes 4, al norte de Guayaquil.

El deportista llegó al mencionado establecimiento en compañía de su madre, quien también recibió un disparo, pero se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, la Policía de Ecuador ha identificado a una segunda víctima mortal.

Se trata de una fémina de nacionalidad peruana identificada como Guisella Fernández Ramírez, de 39 años, de acuerdo al parte policial que publicó el diario ecuatoriano El Comercio. Ella mantenía un vínculo personal con Pineida y residía en Ecuador desde hace varios años atrás.

Cabe señalar que, en un primer momento se había informado que la mujer fallecida junto a Mario Pineida era su esposa, no obstante, eso fue desmentido por Ana Aguilar, la madre de los tres hijos del futbolista. "Aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa", aclaró.

De acuerdo a la información policial, los sujetos que acabaron con la vida de ambos llegaron al lugar a bordo de motocicletas y se dirigieron directamente a la pareja, uno abrió fuego a quemarropa contra el futbolista mientras que el otro delincuente se dirigió a la fémina para acribillarla, quedando su cuerpo tendido a pocos metros del jugador.

¿Quién era Guisella Fernández Ramírez?

Si bien es cierto se conoció que Guisella Fernández Ramírez era la pareja de Mario Pineida, según la hermana de este último, las indigaciones policiales descubrieron que la mujer peruana era una empresaria que figuraba como accionista de tres compañías.

Los efectivos se encuentran investigando el móvil del hecho de sangre, pero un dato relevante vertido por el medio Ecuavisa indicó que la mujer habría sido víctima de amenazas, esto formaría parte fundamental en las investigaciones.

Como vemos, la Policía de Ecuador confirmó que tras el crimen del futbolista del Barcelona de Guayaquil, Mario Pineida, se registró una segunda víctima mortal de nacionalidad peruana identificada como Guisella Fernández Ramírez, quien mantenía un vínculo personal con el jugador.