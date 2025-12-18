Alianza Lima sigue sumando fichajes: Cristian Carbajal fue anunciado como refuerzo para la temporada 2026

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La temporada 2026 aún no comienza, pero Alianza Lima ya se viene alistando para afrontarla, con el anuncio de un nuevo refuerzo. El cuadro blanquiazul oficializó la incorporación de Cristian Carbajal, lateral izquierdo formado en las inferiores de Sporting Cristal y que militó en Sport Boys los últimos tres años.

Apuesta por la juventud

El cuadro victoriano compartió a través de sus redes sociales la publicación en la que aparece el futbolista de 26 años con la camiseta de la próxima campaña. Llega para pelear el puesto con Miguel Trauco. "Bienvenido, Cristian Carbajal. Desde hoy defiendes estos colores con historia eterna", señala la descripción.

Al tener contrato con los rosados hasta diciembre del 2026, la directiva blanquiazul debió pagar la clausula de salida del lateral, establecida en 150 mil dólares. Cabe precisar que según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado está marcado en $ 350 mil, el valor más alto de su carrera profesional.

¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐛𝐚𝐣𝐚𝐥! 👏🏾⚪️🔵



Desde hoy defiendes estos colores con historia eterna. 🤝🏾#RefuerzoBlanquiazul2026 pic.twitter.com/Kytcf7NsZH — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 18, 2025

Su rápida progresión le permitió convertirse en una pieza casi inamovible para la 'misilera', siendo titular en 32 partidos del Torneo Apertura y Clausura de la Liga1. Registra un gol anotado ante Deportivo Binacional el 22 de junio y cuatro asistencias, siendo la última el 4 de octubre ante Sport Huancayo.

Formado en las divisiones inferiores de Sporting Cristal, no tuvo la oportunidad de quedarse en el primer equipo y estuvo constantemente cedido, jugando para Alianza Universidad de Huánuco, Deportivo Binacional y Sport Boys. Tras acabar contrato con los celestes, firmó con los chalacos en 2024 por dos años.

Alianza Lima conoció a su rival en Libertadores

En la mañana del jueves 18 de diciembre se realizó el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores, en la que los 'íntimos' fueron emparejados con el debutante Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, por la primera ronda del certamen. Iniciará la llave de visita y la cerrará en el estadio Alejandro Villanueva.

Si consigue superar esta instancia, en la siguiente se enfrentarán a Sporting Cristal, ante el que perdió los playoffs de la Liga1, por lo que acabó siendo Perú 4 para el certamen continental. Sería el noveno enfrentamiento que ambos clubes tendrían en esta competición.

