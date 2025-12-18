Bus con estudiantes se volcó en la carretera: Reportan al menos 2 fallecidos y más de 30 heridos

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Viaje escolar terminó en tragedia. Según información preliminar, un bus que trasladaba estudiantes se volcó en la carretera, dejando al menos dos fallecidos y más de 20 heridos en Caaguazú. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. del miércoles, 17 de diciembre, en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, cuando un bus de la empresa Guaireña Turismo retornaba de Camboriú, República Federativa de Brasil, con destino a la ciudad de Luque.

El comisario, Cnel. Oviedo reportó a la prensa paraguaya que el vehículo que terminó volcado transportaba aproximadamente 37 pasajeros, entre ellos alumnos de los colegios Santa Teresita, Amanecer y Héroes de la Patria, quienes, "aparentemente se fueron a vacacionar por fin de año".

Asimismo, las autoridades, revelaron que el conductor del autobús, identificado como Rubén Leiva, habría perdido el control de la unidad "ante la inesperada presencia de una moto que venía por el lado derecho, sin luz y cruzó la vía", generando que él reaccionara y realizara una temeraria maniobra que llevó a que el vehículo cayera hacia el lado derecho.

Investigan las causas del accidente en Caaguazú

Tras el siniestro, varias personas quedaron atrapadas en el vehículo y se activó un operativo de auxilio. Hasta la escena del accidente, llegó personal médico y policial para atender a los lesionados, que de acuerdo a las primeras diligencias serían al menos 32. Asimismo, se anunció que el incidente provocó la muerte de 2 pasajeros.

"Los fallecidos serían aparentemente estudiantes de estas instituciones. Estamos aguardando ahora ya a la fiscal de turno, Lourdes Soto, para verificar bien", expresó el comisario a 'Telefuturo'.

Según el informe fiscal, el conductor del bus dio negativo a la prueba de alcotest, y todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. La policía inició las investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las causas exactas del siniestro vial en Paraguay.

Otro accidente de bus con escolares: Conmoción en Antioquia

Lamentablemente, el accidente vial en Paraguay no sería el primero que causa gran conmoción al involucrar a escolares, ya que días previos se reportó la muerte de al menos 17 personas durante una excursión en Antioquia.

Una excursión de grado 11 de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello terminó en tragedia en la madrugada del último domingo. El autobús, en el que se movilizaban los recién egresados, cayó por un precipicio en una zona rural de Remedios, una región caracterizada por carreteras angostas, pendientes pronunciadas y condiciones de alto riesgo para el transporte terrestre.

Lamentablemente, se reportó un saldo de al menos 17 personas fallecidas y 20 heridos, varios de ellos menores de edad. Las autoridades resaltaron que investigarán a fondo el incidente que dejó varias familias colombianas en luto.

Accidente en excursión escolar dejó 17 muertos.

