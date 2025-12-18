RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Violencia en estación Naranjal

Imponen pena y multa para sujeto que agredió a orientador en estación del Metropolitano

El atacante que agredió con un objeto punzocortante al orientador metropolitano y generó alarma entre usuarios enfrentará una condena y multa dictada por el Poder Judicial.

Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia determinó una sanción
Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia determinó una sanción (Composición Exitosa)

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/12/2025

Un hecho de violencia se registró este lunes 15 de diciembre en la estación Naranjal del Metropolitano, generando alarma entre pasajeros y trabajadores. Un orientador fue atacado con un objeto punzocortante mientras ordenaba la cola de usuarios que esperaban abordar las unidades.

El trabajador sufrió un corte en la nariz y sangrado inmediato, por lo que recibió atención de primeros auxilios en el lugar antes de ser trasladado a la Clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres. Allí se le practicaron curaciones y se activó su seguro de salud.

El agresor fue detenido en flagrancia por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado a la División de Investigación Criminal (Depincri) de Independencia, donde se iniciaron las diligencias correspondientes. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) rechazó el ataque y anunció que presentará una denuncia formal contra el responsable.

El momento del ataque y la pena impuesta

Según testigos, el altercado ocurrió cuando el orientador intentaba ordenar la fila de pasajeros. En ese momento, uno de los usuarios reaccionó violentamente y lo atacó con un objeto punzocortante. El hecho generó pánico entre quienes se encontraban en la estación y obligó a reforzar los protocolos de seguridad.

La ATU informó que el trabajador se encuentra estable y que se activaron medidas de apoyo para garantizar su recuperación. Asimismo, se comprometió a seguir las investigaciones hasta que se sancione al responsable.

Tras las diligencias, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia determinó una sanción económica de 5 mil soles contra el agresor, además de una pena de cuatro años de prisión suspendida que quedará condicionada al cumplimiento de reglas de conducta fijadas por el juzgado.

La medida busca sentar un precedente frente a los actos de violencia en espacios públicos de transporte: el pago de la multa y el respeto a las restricciones impuestas serán determinantes para evitar que la condena se convierta en efectiva.

Agresor rechaza la medida

Lejos de mostrar arrepentimiento, el agresor utilizó su cuenta de TikTok para expresar su descontento con la resolución del sistema judicial.

"¿Cómo va a ser 5 mil soles gente? Cinco mil soles por un puño", exclamó en una transmisión en vivo, minimizando la agresión. Durante la emisión pidió donaciones a los usuarios para poder pagar la multa y evitar la cárcel.

"Quiero pagarlo gente, para no irme preso. (...) Quiero que me apoyen nomás, para que vean cómo es tan injusto el país", añadió.

@clips_comicos2.0 🔥𝘾𝙀𝙉𝙏𝘼𝙑𝙄𝙏𝙊 𝙅𝙍🔥 🚨"𝙖𝙮𝙪𝙙𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙣𝙤 𝙞𝙧𝙢𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙨0"🚨 𝐃𝐄𝐒𝐏𝐔𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐋𝐄𝐌𝐀𝐒 𝐂𝐎𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 "𝐀𝐓𝐔" 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐀𝐕𝐈𝐓𝐎 𝐉𝐑 𝐏𝐈𝐃𝐄 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐏𝐀𝐆𝐀𝐑 𝟓𝐊 𝐒𝐈𝐍𝐎 𝐒𝐄 𝐕𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝟎. #comicos #polemica #atu #problemas #limaperu🇵🇪 ♬ Powerful songs like action movie music - Tansa

El caso expone la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte público y la necesidad de reforzar la seguridad en los terminales. La sanción busca marcar un precedente, aunque la reacción del agresor en redes sociales refleja la falta de conciencia sobre la gravedad del hecho.

