Pronacej realizó traslado de adolescentes a centro de alta seguridad durante operativo preventivo

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) realizó un traslado de 15 adolescentes a un centro de alta seguridad durante operativo preventivo.

Trasladados a centro de alta seguridad

El Pronacej, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), realizó un nuevo traslado de adolescentes a centros de alta seguridad.

En este operativo, quince adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima fueron trasladados a un Centro de Internación de Alta Seguridad como medida preventiva de seguridad nacional y control al interior de centros juveniles.

El traslado fue realizado con apoyo de la Dirección de Seguridad Integral de la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar el cuidado de un correcto desplazamiento de los jóvenes, acompañamiento y medidas de control durante el operativo.

Este desplazamiento se suma a otras iniciativas de seguridad y prevención en los centros juveniles. Tales acciones se marcan como medidas de prevención para disminuir riesgos en seguridad, salvaguardar la rehabilitación y la reinserción juvenil.

Operativos y traslados del Pronacej

A puerta del 2026, la entidad informó que durante este año se han realizado 2630 operativos de control, 186 traslados, 153 operativos nacionales y 6 megaoperativos simultáneos en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación del país.

El Pronacej cuenta con 10 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación en todo el país. Actualmente se atienden a 1500 adolescentes en proceso de reinserción social a nivel nacional.

Ejecutivo oficializó ley que juzga penalmente a adolescentes de 16 y 17 años

El Poder Judicial, a través del MINJUSDH, oficializó la modificatoria del Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para de esta manera, incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.

Entre las principales consideraciones que resaltan son, por ejemplo, que "los internos de 16 y 17 años gozan de sus derechos", y en especial el Principio del Interés Superior del Adolescente, "el cual orienta la interpretación y aplicación especializada, con enfoque de adolescencia y protección de derechos conforme la Ley, la sentencia y el régimen de vida del establecimiento penitenciario.

Sobre el régimen de visitas, los adolescentes podrán recibir a los representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Cuerpo Diplomático acreditados en el país, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja u otros Organismos No Gubernamentales.

