Rodríguez Mackay sobre Trump: "Sigue apostando por crear el contexto adecuado para lo que va a hacer sobre Venezuela"

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En entrevista con Exitosa, Miguel Ángel Rodríguez Mackay se refirió a las declaraciones y acciones de Donald Trump respecto a Venezuela, indicando que el expresidente sigue apostando por crear el contexto adecuado para lo que planea hacer en el país sudamericano.

Según Rodríguez Mackay, Donald Trump estaría preparando cuidadosamente el terreno para sus posibles movimientos, manteniendo la atención mundial sobre la situación de Nicolás Maduro y generando expectativas estratégicas.

Estrategia de Trump sobre Venezuela

Miguel Ángel Rodríguez Mackay explicó que las palabras de Donald Trump no deben interpretarse literalmente como un anuncio directo de intervención militar, sino como un componente estratégico.

"Estamos frente a un Donald Trump que sigue apostando por crear el contexto adecuado para todo lo que va a ser militarmente... Eso es parte de una estrategia que suelen hacer actores importantes. Estamos hablando del jefe de estado del país más importante del mundo", indicó el excanciller.

Según Rodríguez Mackay, Donald Trump busca que la comunidad internacional perciba que cualquier acción sobre Venezuela podría ocurrir en cualquier momento, aunque la operación final sea ejecutada de manera discreta.

Esto, aseguró, forma parte de un patrón común en líderes con capacidad de influencia mundial, donde la expectativa y la presión mediática son utilizadas como herramientas estratégicas.

Trump refuerza su imagen de líder eficaz

El experto también señaló que Donald Trump combina su retórica sobre Venezuela con un enfoque en resultados, comparándose con su antecesor Joe Biden y destacando cifras sobre su gestión.

Rodríguez Mackay precisó que esta estrategia busca reforzar su imagen de presidente eficaz y demostrar que actúa con determinación en el ámbito internacional.

"Mientras tanto, lo que él está diciendo además es que él es un presidente de resultados... Todo eso es parte del contexto que él quiere crear", afirmó.

Trump prepara acciones estratégicas contra Maduro

Rodríguez Mackay destacó que la preparación del contexto no se limita a la retórica, sino que también incluye acciones diplomáticas y de inteligencia que podrían culminar en medidas concretas en cualquier momento.

Señaló que, aunque el público aún no percibe un anuncio directo sobre Venezuela, el mensaje de Donald Trump indica que las horas de Nicolás Maduro podrían estar contadas.

El excanciller enfatizó que este tipo de movimientos requiere atención constante de la comunidad internacional y de los medios, dado que los pasos estratégicos de un líder como Donald Trump suelen ejecutarse con precisión y rapidez.

"Vamos a ver que el zarpazo final sobre Venezuela, ni tú ni yo lo vamos a advertir, eso va a pasar y vamos a tener que estar todos con la mirada y la atención puesta sobre Venezuela", aseguró Rodríguez Mackay.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay destacó que Donald Trump continúa generando el contexto adecuado, manteniendo la atención internacional sobre Venezuela y preparando posibles movimientos estratégicos que podrían ocurrir en cualquier momento.