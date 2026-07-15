Perro fue rescatado en altas montañas tras haber consumido sustancias ilícitas accidentalmente

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incidente inusual captó la atención internacional cuando una labrador retriever fue rescatada en altas montañas. Eso se dio tras ingerir cannabis por accidente durante un sendero, el animal perdió la movilidad, obligando a un operativo de emergencia urgente.

Emergencia en la cumbre

La propietaria, Christina Bluhme, notó que su mascota, Tokyo, comenzó a tambalearse peligrosamente mientras ascendían. Aunque ella posee amplia experiencia como adiestradora, jamás sospechó que su perra estuviera bajo los efectos de una sustancia tóxica durante aquella agotadora caminata montañosa.

"Fue una experiencia aterradora. Tuvo un muy mal viaje", relató la dueña.

Por fortuna, voluntarios del Lochaber Mountain Rescue Team se encontraban descendiendo tras asistir a otro excursionista lesionado. Los rescatistas reaccionaron con rapidez, colocando a la perra de 25 kilos en una camilla especial, trasladándola a gran velocidad hacia la zona de seguridad.

Tras el descenso, la dueña describió el profesionalismo de los rescatistas, quienes trabajaron bajo una presión constante debido al deterioro físico de Tokyo. Este despliegue de agilidad fue determinante para asegurar que el animal reciba atención médica antes de que su estado de salud empeore.

El perro logró ser rescatado.

Diagnóstico y creciente tendencia

Al llegar a Fort William, los veterinarios de Crown Vets atendieron al animal, descartando inicialmente una lesión en la columna vertebral. Tras consultar centros especializados, confirmaron síntomas compatibles con una intoxicación neurotóxica por cannabis, procediendo a administrarle carbón activado para su desintoxicación.

Según El Financiero, este caso refleja una problemática creciente en el Reino Unido y Estados Unidos, donde la marihuana fue incluida recientemente entre las 10 principales toxinas para animales. Los reportes sobre esta peligrosa ingestión se han triplicado notablemente en los últimos 5 años.

El can se pudo estabilizar.

La recuperación de Tokyo fue exitosa, recuperando su vitalidad apenas un día después del incidente. La dueña destacó el alivio de verla nuevamente sana, aunque el evento subraya la necesidad de mayor vigilancia preventiva durante paseos al aire libre en zonas donde residen personas.

Este caso sirve como un recordatorio a los dueños sobre la presencia de sustancias ilícitas en entornos naturales. La prevención es la mejor herramienta para evitar que los animales resulten afectados por la intoxicación por cannabis en perros durante las actividades recreativas.

La intoxicación en Tokyo representó un desafío creciente para los servicios veterinarios, especialmente en regiones con mayor disponibilidad de estas sustancias. por ello, resulta fundamental que los propietarios mantengan una estricta supervisión de sus mascotas para evitar emergencias médicas por el consumo de sustancias peligrosas para su salud.