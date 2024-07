Edmundo González exige a FF. AA. de Venezuela detener la represión de manifestantes: "Cumplan su juramento"

El candidato de la oposición, Edmundo González, exigió a las Fuerzas Armadas de Venezuela cesar con la represión contra los manifestantes que han salido a las calles a protestar tras el fraude electoral que le dio la victoria a Nicolás Maduro.

Mediante un video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, el candidato de la oposición expresó su solidaridad hacia sus compatriotas que protestan tras el anuncio del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), organismo que le dio la victoria al líder chavista.

Como se recuerda, miles de ciudadanos venezolanos han salido a manifestarse en las calles, pero el gobierno de Maduro ha ordenado que las fuerzas del orden repriman las protestas y detengan a sus participantes. Según los últimos reportes, hasta el momento, se contabilizan 11 muertos y más de 170 detenidos.

Ante este crudo contexto, el político González Urrutia ha pedido que las fuerzas militares garanticen las manifestaciones pacíficas, tal como prometieron antes de las elecciones.

Este martes 30 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Luis Rodríguez, exigió que los líderes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado, sean encarcelados, a raíz de que criticaran los resultados electorales dados por la CNE.

En su alegato, el líder chavista acusó a ambos políticos de realizar conspiraciones en contra del proceso electoral y de querer ocasionar una "guerra civil" en el país llanero.

"El Ministerio Público tiene que actuar, no solamente con los delincuentes que atemorizan a la gente (...) Tienen que ir presos sus jefes, los que les pagaron. Y cuando digo jefe no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo Gonzáles Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando poner en Venezuela", afirmó el líder chavista.