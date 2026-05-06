Rusia ha institucionalizado un "sistema mundial de trata" para reclutar combatientes extranjeros, revela informe

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una reciente investigación de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) apunta a que Rusia a institucionalizado un "sistema mundial de trata de personas" que ha captado a 27 mil ciudadanos extranjeros de 130 países para sostener su guerra contra Ucrania.

Sistema mundial de trata de personas

La investigación, elaborada en conjunto con las organizaciones Truth Hounds y el Buró Internacional de Kazajistán para los Derechos Humanos, revela que miles de personas de Asia, África y América Latina son atraídas mediante promesas económicas engañosas o coacción y, a menudo, terminan siendo obligadas a cumplir misiones de combate de alto riesgo.

El informe apunta a una práctica ilegal institucionalizada en gran medida por el Estado ruso. Según informa en base a entrevistas con prisioneros de guerra y análisis de fuentes abiertas, desde 2022, se han intensificado las redadas en los lugares de residencia, centros de trabajos y mezquitas frecuentadas por migrantes.

En las situaciones referidas, se coacciona a los extranjeros a firmar un contrato militar como alternativa a la expulsión, la detención o al procesamiento penal. Mientras tanto, han diversificado sus tácticas para atraer a migrantes, ofreciendo falsos empleos civiles con sueldos que superan ampliamente a los de sus países de origen.

El documento concluye que estas prácticas constituyen una red global de trata de personas y explotación de poblaciones vulnerables, aprovechando las condiciones socioeconómicas y la precariedad jurídica de los migrantes. Ello con el objetivo de reponer las cuantiosas bajas en el campo de batalla sin recurrir a una movilización interna masiva.

Cifras de reclutas en Rusia

Hasta abril de 2026, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (FAR) han reclutado al menos a más de 10 mil personas procedentes de Asia Central, entre uno y 8 mil de Latinoamérica, y entre 1.700 y 4 mil de África. Las cifras, sin embargo, son previsiblemente superiores.

Ya que los servicios de inteligencia de Ucrania han identificado planes rusos destinados a reclutar 18 500 nacionales extranjeros adicionales antes de que culmine el año 2026, el informe aconseja que los Estados afectados acaten medidas para frenar el reclutamiento de sus ciudadanos.

"A pesar de que muchos Estados están tomando medidas para frenar el reclutamiento, y aunque Rusia afirma que ya no recluta a ciudadanos de ciertos países, el reclutamiento predatorio continúa", afirma Maria Tomak, investigadora asociada y experta en defensa de los derechos humanos de Truth Hounds.

En síntesis, un informe de FIDH y Truth Hounds apunta a que el gobierno ruso ha institucionalizado el reclutamiento militar mediante engaños y coacción.