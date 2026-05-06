Indecopi no deja que dúo de conductores de podcast REGISTRE su MARCA: Mira de quienes se trata aquí

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En la emisión de su último programa del domingo 3 de mayo, los dos conductores hicieron una pausa a los temas que abordan en su contenido y anunciaron que Indecopi no deja registrar su marca tras varios intentos de por medio.

Asimismo, según un informe difundido en el programa de Magaly Medina, los conductores del podcast "Hablando Huevadas" han intentado registrar el nombre de su marca sin éxito dado los impedimentos de la institución que vela por los derechos de autor.

Cuestiones morales de la institución

Según lo alegado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el nombre del podcast no cumpliría con los estándares morales que están establecidos por la organización.

Por esta razón, los implicados en el proyecto, Jorge Luna y Ricardo Mendoza se han visto en la obligación de tomar acciones legales que sean evaluados por una entidad superior para recibir la licencia de usar su marca con una certificación aprobada.

La acción legal ha sido tomada por los empresarios, luego que el registro se haya impedido en varias ocasiones.

Demanda expuesta ante cámaras

En el último programa del podcast, el conductor Jorge Luna toma la palabra para expresar ante su público las medidas que han optado luego de recibir repetidas negativas.

"Paso a notificarle, con cero comedia a Indecopi que nos ha negado el registro de nuestra marca", expresó.

Por medio de este momento, uno de los integrantes del proyecto comentó que no desistirá del proceso y seguirá todo lo necesario para recibir la licencia correspondiente.

"Ya le inicié y fue aprobado el juicio, los estoy demandando y voy a ir hasta las últimas", afirmó.

Con un tono de indignación, el creador de contenido afirmó que la institución debería proteger los derechos de la marca que ambas figuras manejan de manera nacional e incluso, internacional.

Según ese contexto, los involucrados se han presentado en diferentes lugares dentro y fuera del país representando su marca y contenido ofrecido por medio de redes sociales, especialmente en la plataforma de Youtube.

"El juez tiene que exigir que Indecopi me de el registro de mi marca y proteja mis derechos como emprendedor peruano. Indecopi, no me voy a cansar, la denuncia ya está hecha, date por notificado", enfatizó.

Dadas estas medidas, Indecopi se encuentra en el ojo público al no dejar que el dúo de conductores de podcast registre su marca siguiendo la normativa correspondiente.