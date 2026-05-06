Miembro del Pleno del JNE asegura que auditoría no impedirá proclamar los resultados finales de primera vuelta

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Gunther Gonzales, integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), afirmó en exclusiva a Jesús Verde, productor periodístico de Exitosa, que la auditoría anunciada en un comunicado el pasado 2 de mayo, no condicionará la proclamación de los resultados de la primera vuelta electoral, debido a que la institución está sometida al marco normativo constitucional y a un cronograma electoral.

"Parte del cronograma y parte de nuestras funciones es dar los resultados y proclamar ganadores (...) La auditoría es paralela, no es una condición de la proclamación de resultados por el hecho de que la auditoría siempre se realiza: antes, durante y después. No es un condicionamiento, claro que, en su momento, teniendo en cuenta los resultados, se evaluará una decisión, pero el cronograma sigue sin negar que el informe de esa auditoría puede tener una implicancia final", expresó Gonzales.

El integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gunther Gonzales, afirmó que la auditoría anunciada no condiciona la proclamación de los resultados de la primera vuelta electoral, debido a que la institución está sometida al marco normativo constitucional.... pic.twitter.com/UzUK6L7Kx9 — Jesús Verde (@jesusverdeL) May 6, 2026

¿Quiénes estarán a cargo de realizar la auditoría?

Al respecto, el miembro del Pleno del JNE reveló que en las próximas horas la entidad estará revelando las personas que estarán a cargo de realizar la auditoría calificada como informática "integral y exhaustiva".

"Se ha pensado en personas de prestigio, expertas en el tema, independientes del JNE, de Perú, que no generen cuestionamientos y que no tengan vinculación con ninguna organización política", detalló.

¿Cuándo se tendrán los resultados finales?

Gonzales indicó que los resultados aún no se han publicado al 100% debido a que existen pedidos de nulidad sobre las mesas que se abrieron el 13 de abril. Además, de que 5 mil actas han sido observadas y sobre las cuales debe pronunciarse en primera instancia el Jurado Electoral Especial (JEE). Además, de que la decisión puede ser impugnable y en ese caso la última palabra lo tiene el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin embargo, precisó que se espera que los resultados ya estén listos para la próxima semana.

¿Por qué no se hizo elecciones complementarias?

El integrante del Pleno del JNE recalcó que la decisión de no realizar elecciones complementarias no se debió principalmente al cronograma electoral, sino a otros factores.

"El argumento fundamental del Pleno es que primero, no hay base constitucional ni legal para elecciones complementarias. Segundo, haciendo un análisis del impacto que tuvo la demora de la ONPE, se llegó a la conclusión de que no es significativo", precisó Gonzales.

Gunther Gonzales confirmó que sí se realizará la anunciada auditoría por el JNE y que está no condicionará en que se proclamen los resultados finales de primera vuelta.