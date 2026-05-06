Lionel Messi y Carlos Villagrán "Kiko" protagonizan emotivo encuentro: ¡Es mi ídolo!

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El popular comediante mexicano manifestó su profunda devoción por el capitán de la selección argentina. Esto tras encontrarse con Lionel Messi en las instalaciones del Inter Miami CF, donde confesó que su único deseo pendiente era poder estrecharle la mano.

Este deseo se gestó mientras el actor disfrutaba del ambiente festivo en el Chase Stadium, rodeado de miles de fanáticos que también coreaban el nombre del diez. La presencia de Villagrán no pasó desapercibida para los medios, quienes captaron su emoción genuina antes del gran partido.

"Vienes a ver a Messi, ¡que es mi ídolo! Le tengo que tocar la puerta y decirle: 'No me voy a morir sin darte la mano'", agregó.

El esperado abrazo entre dos ídolos populares

La reunión se concretó pocas horas después del partido en las instalaciones del club estadounidense, donde ambos genios compartieron risas y gestos de respeto. Según el propio actor de 82 años, el encuentro fue sumamente cordial y permitió un intercambio de palabras muy afectivo.

Durante la cita, el futbolista rosarino demostró su sencillez al recibir al humorista con total apertura, agradeciendo las muestras de cariño recibidas desde México. Messi procedió a firmar una camiseta oficial del Inter Miami como obsequio especial para sellar esta unión entre las diversas disciplinas artísticas.

El capitán argentino, acostumbrado a tratar con estrellas de Hollywood y deportistas de élite, se mostró especialmente conmovido por la trayectoria del comediante. Ambos personajes representan pilares fundamentales de la cultura latinoamericana, logrando traspasar las barreras generacionales a través de sus respectivos talentos.

"Estoy honrado. Te respeto", respondió.

El impacto mediático de la unión México-Argentina

Este evento rápidamente se volvió viral en plataformas digitales, destacando el contraste entre el entretenimiento clásico latinoamericano y el deporte de élite actual. Este tipo de visitas confirman que el Inter Miami se ha transformado en el epicentro de celebridades.

El video del encuentro, compartido por el propio Villagrán en sus cuentas oficiales, acumuló millones de reproducciones en cuestión de minutos alrededor del mundo. Los seguidores celebraron la humildad de los dos protagonistas, quienes se trataron con una admiración que rompió cualquier esquema de jerarquía profesional.

"El placer es mío", añadió.

Finalmente, el astro argentino ya se enfoca en su próximo compromiso deportivo contra el equipo de Toronto en condición de visitante el sábado. Este encuentro con Carlos Villagrán quedará registrado para siempre como uno de los momentos más memorables de la visita de Kiko a Lionel Messi en Miami.