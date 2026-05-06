¡No lo quieren más!: Hinchas del Real Madrid exigen salida de Kylian Mbappe con histórica recolección de 21 millones de firmas

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La campaña digital contra Kylian Mbappé ha alcanzado una magnitud sin precedentes en la historia del fútbol, logrando recolectar más de veinte millones de firmas virtuales. Este movimiento masivo refleja el profundo malestar de la hinchada blanca por la actitud del atacante galo.

El detonante de la furia madridista

El descontento generalizado explotó tras la eliminación del Real Madrid en competiciones clave y las polémicas vacaciones del jugador en Cerdeña. Mediante ese descontento, los seguidores iniciaron una campaña de colecta de firmas virtual a través de una página, logrando casi 21 millones de autógrafas en cuestión de horas.

Se vienen juntando más de 21 millones de firmas.

Según reportes de diversos portales deportivos internacionales, la petición digital superó todas las expectativas iniciales al canalizar el hartazgo de millones de personas. La cifra actual de rúbricas representa un desafío directo para la directiva encabezada por Florentino Pérez en este mercado.

La sequía de títulos importantes durante la presente temporada ha señalado directamente al mundialista como principal responsable del desequilibrio táctico. El entorno del club vive momentos de incertidumbre mientras la presión mediática y social sigue aumentando.

Sus vacaciones en medio de un descanso médico fue lo que encendió la polémica.

Un vestuario dividido ante la crisis

La relación de Kylian Mbappé con el resto de sus compañeros y el cuerpo técnico atraviesa su peor momento desde su llegada a España. Diversas fuentes cercanas al equipo sugieren que existe un aislamiento evidente que afecta el rendimiento colectivo dentro del campo.

A pesar de sus estadísticas individuales, el sentimiento de la grada es de rechazo total debido a sus constantes gestos de individualismo extremo. La afición exige cambios drásticos y una reestructuración inmediata que devuelva la armonía necesaria para competir al máximo nivel europeo.

El técnico Álvaro Arbeloa ha intentado calmar las aguas en conferencias recientes, aunque sus palabras no han logrado frenar la ola de críticas constantes. La situación se ha vuelto insostenible para un jugador que llegó con la etiqueta de salvador del madridismo.

La directiva blanca se encuentra en una posición sumamente complicada, evaluando el impacto reputacional que genera mantener a un futbolista tan cuestionado. La recolección masiva de firmas digitales marca un hito que podría forzar una salida inesperada durante el verano.

El futuro del Real Madrid depende ahora de cómo se gestione esta crisis de identidad y resultados antes de iniciar el nuevo ciclo. La salida de Mbappé se perfila como la única solución viable para recuperar la paz necesaria en el Santiago Bernabéu.

Actualmente, el club debe decidir si ignora el pedido de veinte millones de firmas para que Mbappé se vaya del Real Madrid. El peso de la opinión pública será determinante para definir si el astro francés continúa o abandona definitivamente la disciplina blanca.