Estados Unidos: Policía de Florida LIQUIDA a presunto delincuente que tenía retenido a un menor

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un policía de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, en Florida, Estados Unidos, realizó un acto valeroso que salvó la integridad de un menor. El efectivo acudió al llamado de una mujer quien denunció que su hermano era retenido por un hombre con arma blanca y con un certero disparo en la cabeza, el oficial liquidó al presunto delincuente.

Captor se encerró con el menor

De acuerdo a la versión de la entidad policial, el sujeto fue identificado como Mario Camacho, de 27 años y tras irrumpir en una vivienda de la localidad de Brandon, se encerró con el infante en una habitación. Mediante la cámara corporal que portaba el efectivo se apreció en primera persona como lo abatió.

El hecho ocurrió el domingo 2 de noviembre, a las 2.04 de la tarde, como quedó registrado en la grabación del agente. Lo perturbador del caso es que el hombre liquidado era hermano mayor del niño de siete años y de la mujer que llamó a los policías.

Tras encerrarse con el menor, formó una barricada en la puerta del cuarto, para evitar que alguien se metiera. No obstante, el oficial logró derribarla y tras pedirle que suelte el cuchillo que tenía en una de sus manos y su negativa a hacerle caso, le dio un disparo letal en la cabeza.

A pesar de llevar puesto un casco de motociclismo, el tiro lo perforó sin problemas e hizo que cayera al suelo, soltando a su hermano. El niño cayó junto a su captor, aunque sin sufrir heridas y siendo auxiliado por el agente. Se supo que el fallecido tenía problemas mentales y denuncias por violencia doméstica.

Efectivo suspendido mientras dura la investigación

La oficina del sheriff de este condado comunicó que el agente Antonio González fue quien realizó el disparo luego de acudir al llamado de la residente. Por tal motivo, se le ha suspendido administrativamente con goce de sueldo, mientras transcurre la investigación.

Tras el hecho, Joseph Maurer, subjefe de este departamento policial, dio una rueda de prensa y manifestó que lo hecho por el oficial Gonzáles permitió que el infante siga con vida. "Si nuestros agentes no hubieran actuado, no me cabe duda de que ese niño no estaría aquí esta noche".

