RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Le había advertido

Estados Unidos: Policía de Florida LIQUIDA a presunto delincuente que tenía retenido a un menor

La llamada de una mujer a la policía acabó con un efectivo abatiendo a un presunto delincuente en Florida, Estados Unidos. Con un tiro letal, el agente rescató a un menor de su captor armado con un arma blanca.

Hombre abatido tras retener a menor con arma.
Hombre abatido tras retener a menor con arma. (Composición Exitosa)

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Un policía de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, en Florida, Estados Unidos, realizó un acto valeroso que salvó la integridad de un menor. El efectivo acudió al llamado de una mujer quien denunció que su hermano era retenido por un hombre con arma blanca y con un certero disparo en la cabeza, el oficial liquidó al presunto delincuente.

Captor se encerró con el menor

De acuerdo a la versión de la entidad policial, el sujeto fue identificado como Mario Camacho, de 27 años y tras irrumpir en una vivienda de la localidad de Brandon, se encerró con el infante en una habitación. Mediante la cámara corporal que portaba el efectivo se apreció en primera persona como lo abatió.

El hecho ocurrió el domingo 2 de noviembre, a las 2.04 de la tarde, como quedó registrado en la grabación del agente. Lo perturbador del caso es que el hombre liquidado era hermano mayor del niño de siete años y de la mujer que llamó a los policías.

Tras encerrarse con el menor, formó una barricada en la puerta del cuarto, para evitar que alguien se metiera. No obstante, el oficial logró derribarla y tras pedirle que suelte el cuchillo que tenía en una de sus manos y su negativa a hacerle caso, le dio un disparo letal en la cabeza.

Italia: Torre medieval que era renovada se derrumba parcialmente en pleno centro de Roma
Lee también

Italia: Torre medieval que era renovada se derrumba parcialmente en pleno centro de Roma

A pesar de llevar puesto un casco de motociclismo, el tiro lo perforó sin problemas e hizo que cayera al suelo, soltando a su hermano. El niño cayó junto a su captor, aunque sin sufrir heridas y siendo auxiliado por el agente. Se supo que el fallecido tenía problemas mentales y denuncias por violencia doméstica.

Efectivo suspendido mientras dura la investigación

La oficina del sheriff de este condado comunicó que el agente Antonio González fue quien realizó el disparo luego de acudir al llamado de la residente. Por tal motivo, se le ha suspendido administrativamente con goce de sueldo, mientras transcurre la investigación.

Tras el hecho, Joseph Maurer, subjefe de este departamento policial, dio una rueda de prensa y manifestó que lo hecho por el oficial Gonzáles permitió que el infante siga con vida. "Si nuestros agentes no hubieran actuado, no me cabe duda de que ese niño no estaría aquí esta noche".

Israel confirma la identidad de tres rehenes asesinados por Hamas y repatriados desde Gaza
Lee también

Israel confirma la identidad de tres rehenes asesinados por Hamas y repatriados desde Gaza

En el estado de Florida, en Estados Unidos, un policía liquidó a un presunto delincuente de un tiro en la cabeza, luego de que retuviera a un menor con un arma blanca. La información señala que el abatido era hermano del infante y tenía problemas mentales.

Temas relacionados Estados Unidos Florida menor policía presunto delincuente

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA