Israel confirma la identidad de tres rehenes asesinados por Hamas y repatriados desde Gaza

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de tres rehenes asesinados y entregados por el grupo terrorista Hamas. Tras un proceso forense en el Instituto Abu Kabir de Tel Aviv, las autoridades israelíes verificaron que los restos corresponden al coronel Asaf Hamami, el capitán Omer Maxim Neutra y el sargento Oz Daniel.

Los cuerpos fueron devueltos la noche del domingo y su identidad confirmada en la mañana del lunes. Las familias fueron notificadas oficialmente una vez concluido el proceso de reconocimiento por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó que uno de los fallecidos, Omer Neutra, tenía ciudadanía estadounidense e israelí.

"Estamos felices de haberlo logrado, aunque es un dolor muy grande para la familia", declaró el mandatario durante su vuelo en el Air Force One.

ÚLTIMA HORA: Hamás devolvió el cuerpo de Omer Neutra, soldado de las FDI asesinado durante la masacre del 7 de octubre.



Omer era un jóven judío estadounidense cuando decidió viajar solo a Israel para servir en las FDI.



Dios lo tenga en la gloria. 🕯️ pic.twitter.com/TfKIBYdLZp — Isaac (@isaacrrr7) November 3, 2025

Historias de tres soldados caídos

Omer Maxim Neutra, de 21 años, era comandante de un pelotón de tanques del 77º Batallón de la 7ª Brigada Blindada. Nacido en Nueva York, perdió la vida el 7 de octubre de 2023, cuando el tanque que comandaba fue alcanzado por fuego de lanzagranadas en el sur de Israel. Su cuerpo fue llevado a Gaza junto con los de otros dos compañeros.

El coronel Asaf Hamami, comandante de la Brigada Sur de la División de Gaza, murió también ese día en el kibutz Nirim, tras dirigirse al lugar para repeler el ataque. Hamami fue el primer oficial en declarar la entrada de Israel en guerra, gritando por radio: "¡Estamos en guerra!".

Su figura se convirtió en símbolo del heroísmo israelí frente a la ofensiva de Hamas. El más joven, el sargento Oz Daniel, de 19 años, murió en combate en el mismo kibutz.

Intentó arrebatar una granada a sus captores antes de ser abatido, según testigos. Fanático de Guns N' Roses, fue recordado por su valentía durante el enfrentamiento que marcó el inicio del conflicto.

Dolor, homenaje y reclamo pendiente

Los cuerpos fueron recuperados de un túnel en Gaza y entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, que coordinó su traslado a territorio israelí.

El ministro de Defensa, Israel Katz, rindió homenaje a los tres soldados "que cayeron defendiendo con heroísmo las comunidades fronterizas de Gaza".

"El Estado de Israel se lamenta con dolor y orgullo. Asaf, Omer y Oz regresan hoy a su hogar para descansar en la tierra que defendieron", expresó. Los funerales se celebrarán en los próximos días, una vez concluidos los trámites militares y religiosos.

Mientras tanto, el gobierno israelí denunció que Hamas no ha cumplido con el acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre, que exigía la entrega de todos los cautivos vivos o muertos. De los 28 cuerpos comprometidos, solo 17 han sido devueltos hasta la fecha.

Con la repatriación de Hamami, Neutra y Daniel, ocho cuerpos de rehenes fallecidos aún permanecen en Gaza, según confirmaron las autoridades israelíes.