México: Usuarios exigen la RENUNCIA de presidenta Claudia Sheinbaum tras asesinato de un alcalde

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, una ciudad en el Estado de Michoacán, en México, ha conmocionado a los habitantes de esta localidad y generado reacciones en las redes sociales. Miles de usuarios están exigiendo la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum, acusando una mala gestión en seguridad.

Disconformes con Claudia Sheinbaum

Los altos índices de criminalidad siguen afectando a esta zona mexicana, por lo que muchos ciudadanos han expresado su disconformidad ante el abandono de las autoridades. En varias publicaciones en redes como Facebook e Instagram, piden a la jefa de Estado que dimita de su cargo,

"El pueblo pone y el pueblo quita. Revocación de mandato para Claudia Sheinbaum Pardo y renuncia del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, A nadie matan porque sí, en algo habrá estado metido y las consecuencias fueron claras, Ella lo mandó matar, es lo más seguro", fueron uno de los mensajes en redes.

Durante su participación en un festival de Velas por el tradicional Día de Muertos, el alcalde Carlos Manzo fue atacado a balazos, provocando un enfrentamiento entre los agresores y las autoridades. En X, el Gabinete de Seguridad mexicano dio detalles de este suceso, que además, dejó a uno de los perpetradores fallecidos.

"Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", indica la publicación.

Alcalde había pedido intervención urgente

Para combatir el crimen organizado que azota esta ciudad, el fenecido presidente municipal solicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que intervenga en su localidad. "No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados que les han arrebatado la vida".

De otro lado, la jefa de Estado condenó el crimen y aseguró que mediante García Harfuch ha habido constante comunicación con el fiscal del estado. Aseguró que el funcionario contaba con protección federal. "Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia".

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.



Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este... pic.twitter.com/DQQh4I3dgd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

