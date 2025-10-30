RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Peruanos afectados por huracán Melissa en Jamaica piden ayuda al Consulado: "Nadie nos llamó"

Un grupo de peruanos afectados por el huracán 'Melissa' se encuentran varados en Jamaica y piden ayuda al gobierno nacional para poder ser repatriados. "La situación es terrible", acotó.

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 30/10/2025

Gran parte del territorio de Jamaica acaba de ser golpeado por el huracán Melissa de categoría 5 ocasionando severos daños y más de 40 muertes. De acuerdo a la información, las consecuencias han sido devastadoras por lo que los principales puntos afectados tardarán días en reponerse.

Peruanos varados en Jamaica piden ayuda al consulado

Al igual que miles de damnificados, un grupo de 9 peruanos se encuentran varados a raíz de este desastre climático. Uno de ellos, Jorge del Río, conversó con Canal N para pedir ayuda al consulado peruano en esa nación para volver lo más pronto posible al país.

"El gobierno no nos ha contactado para nada. Ayer vimos las noticias que se estaban poniendo en contacto con los peruanos acá, pero no hemos recibido ningún tipo de comunicación. Es más, nosotros hemos tenido que conseguir por nuestra parte el contacto de la embajada acá en Jamaica porque hasta el momento nadie nos ha escrito, nadie nos ha llamado y no se han preocupado por nuestra situación", indicó.

Además, según su versión, nadie de la Cancillería los contactó y luego de varias horas tuvieron que llamar ellos mismos para hacer conocer su caso. Lamentablemente, tendrán que esperar unos días para regresar al Perú ya que el aeropuerto se encuentra inhabilitado a causa del huracán.

"El Consulado nos ha dicho que están esperando que se pueda reaperturar el aeropuerto que ha sido afectado. Probablemente hasta el día 2 de noviembre, pero nosotros debimos haber regresado ayer, pero la situación es crítica acá", añadió.

Cancillería activó protocolos tras huracán en Jamaica

Tras conocer sobre las devastadoras consecuencias que dejó el paso del huracán Melissa de categoría 5 al tocar suelo jamaiquino, el consulado peruano con sede en Panamá, pero con jurisdicción en Jamaica, emitió un comunicado donde dieron a conocer que se habilitó una serie de canales para contactar a los peruanos afectados.

Según su parecer, los vuelos para volver al país recién podrían iniciar a partir del 5 de noviembre ya que el aeropuerto internacional de Montego Bay ha sufrido daños considerables.

"Según informaron las autoridades locales, aún no se han restablecido las operaciones aéreas debido a los daños ocasionados por el huracán en el aeropuerto, los vuelos de retorno al Perú podrían reanudarse el 5 de noviembre", precisaron.

