Rusia resta importancia a declaraciones de ministro de Bélgica: "Apenas merecen nuestra atención"

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, tuvo la osadía de amenazar a Rusia con "desaparecer Moscú del mapa" si el Kremlin decidía lanzar armas nucleares contra Bruselas. Frente a ello, la embajada rusa en la capital belga emitió un comunicado en el que le restó importancia a sus declaraciones.

Declaraciones sin criterio de Francken

Con un comunicado de prensa publicado en su sitio web, la oficina diplomática del país euroasiático respondió con contundencia a la pretensión de arrasar su principal ciudad por parte de Francken. La publicación califica de "insensatez" sus expresiones y que escapan del contexto actual.

"Las declaraciones provocadoras e irresponsables de uno de los principales 'halcones' belgas, que predecía "ataques con misiles rusos contra Bruselas" y amenazaba con "borrar Moscú del mapa", apenas merecen nuestra atención dada su absoluta insensatez y su total desconexión con la realidad. Como suele decirse, la insensatez fue en aumento" indica el texto.

Comunicado de prensa de la embajada rusa en Bruselas.

El ministro de Defensa se expresó en redes sociales tras las palabras que ofreció para el medio de su país De Morgen, alegando que se malinterpretó su mensaje. Según la embajada rusa, con sus excusas "reconoce esencialmente la ineficacia y la fragilidad de las políticas euroatlantistas", que no han tenido efecto con el respaldo a Ucrania ni las sanciones económicas.

"Por otro lado, en un arrebato de ira, aboga por una mayor militarización de Europa a costa de su bienestar socioeconómico y por el suministro masivo de armas al régimen de Kiev para que luche hasta el último ucraniano", precisó el escrito.

Ministro Francken vive una fantasía

En otra parte de la publicación, la representación rusa en Bélgica menciona que Francken se ha visto frustrado porque su fantasía de extender el conflicto no se llevará a cabo. Las declaraciones del ministro expresaban que no solo los ucranianos estaban en guerra, sino el resto de Europa.

"Desafortunadamente, las extravagancias de Francken son la manifestación más vívida del frenesí militarista en el que se hunde cada vez más el partido belicista europeo. El público belga, y de hecho el público europeo en su conjunto, debe comprender que son precisamente este tipo de políticos, que a veces sobrepasan todos los límites de la razón" menciona la embajada rusa.

La intención del ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken de "borrar Moscú del mapa" no causó pánico en Rusia. La embajada de este país en Bruselas emitió un comunicado en el que resta importancia a las declaraciones del funcionario.