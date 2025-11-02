Gran Museo Egipcio: Inauguran MONUMENTAL exposición de piezas históricas tras 20 años de construcción

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La ceremonia oficial de la inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM) contó con la presencia del presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, autoridades mundiales y personalidades en el que será el sitio histórico de mayor recolección de piezas de la Antigua Civilización.

Inauguran el Gran Museo Egipcio

Inaugurado a pocos metros de las Pirámides de Guiza, se instala el más grande complejo inaugurado hasta la actualidad que recopila la historia de la humanidad de aproximadamente 7.000 años.

Con una dimensión de 500.000 metros cuadrados, alberga más de 100.000 piezas de la Antigua Civilización desde el Egipto predinástico hasta el periodo grecorromano. Por primera vez se exhibirá la colección completa de los tesoros de Tutankamón, el más reconocido faraón del mundo egipcio, apodado Rey Tut, cuya figura ha sido adoptada por la cultura popular sobre Egipto.

La apertura al público se prevé para el martes 4 de noviembre tras una larga espera y postergación. Inicialmente se estimaba su apertura en el 2015, posteriormente se movió hacia el 2018 y tuvo una apertura de algunas zonas del GEM a mediados del 2023. Adicionalmente, la guerra entre Israel y Hamás retrasó su inauguración para este año, entre otros conflictos sociales en Egipto.

El Gran Museo Egipcio contó con obras desde hace aproximadamente 23 años y con una inversión de de 1.200 millones de dólares superando con creces el presupuesto inicial estimado en 550 millones de dólares.

Costo de entradas

Para acceder a la monumental exposición se deberá pagar 1.450 libras egipcias que equivalen a casi 31 dólares americanos para los turistas extranjeros adultos y aproximadamente 16 dólares para niños y estudiantes. Para los mismos conciudadanos se estimado el precio alrededor de 4 dólares para adultos y 2 dólares para niños, estudiantes y jubilados del país.

Ingreso al Gran Museo Egipcio

Desde su ingreso se percibe la magnitud de la instalación que cuentan con grandes exposiciones y una inteligente distribución de espacios tales como Galerías Principales, un Gran Vestíbulo con la estatua de Ramsés II, las galerías de Tutankamón y el Museo de los Barcos de Keops.

Además, cuenta con un centro de restauración del museo, que sería el más grande del Oriente Medio que se encuentra a 10 metros bajo tierra y ocupa 12.300 metros cuadrados.

Con esta apertura se estima recuperar el incentivo de viajes hacia Egipto que se encontraba atravesando una crisis política y social. De esta manera, el turismo se centra como uno de sus principales puntos de realice económico.