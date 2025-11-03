Italia: Torre medieval que era renovada se derrumba parcialmente en pleno centro de Roma

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Sobre la mañana de este lunes 3 de noviembre, la Torre dei Conti se derrumbó parcialmente en pleno centro de Roma mientras se le realizaban trabajos de renovación tras casi dos décadas sin mantenimiento alguno.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, este edificio medieval ya había sido modificada en su altura luego de los terremotos ocurridos en la capital italiana entre los siglos XIV y XVII. Producto de este desprendimiento, un trabajador quedó bajo los escombros y otros tres resultaron afectados.

Derrumbe de torre medieval en Roma deja un trabajador herido

Todo inició alrededor de las 11:20 de la mañana en Roma cuando un primer derrumbe tuvo lugar. Un operario fue el más perjudicado ya que fue alcanzado por los ladrillos que cayeron quedando atrapado.

De inmediato, el cuerpo de Bomberos de la capital italiana llegó al siniestro junto a escaleras telescópicas y otro tipo de herramientas para iniciar las labores de rescate. Sin embargo, luego de aproximadamente una hora, ocurrió un segundo desmoronamiento, pero afortunadamente no dañó a ningún rescatista.

El herido ya se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital de Roma, mientras que los otros tres fueron auxiliados ya que cuentan con heridas leves. A su vez, los rescatistas continúan con sus labores al cierre de esta nota.

La histórica Torre dei Conti

La Torre dei Conti es una de las más representativas de todo Roma ya que en la antigüedad fue hogar de múltiples familias nombres y de autoridades de la iglesia. En un inicio, esta construcción contaba con una altura mayor a los 60 metros; sin embargo esta fue reducida tras verse afectada por un terremoto.

Posteriormente, al rededor del año 1200 el papa Inocencio III ordenó una serie de modificaciones en su interior ya que su familia iba a residir en sus instalaciones. Lamentablemente, las autoridades romanas descuidaron su infraestructura ya que en las últimas dos décadas, exactamente desde el 2006, no se le realizaba trabajo de reforzamiento en sus cimientos.

Por ello, el Ayuntamiento y la Superintendencia de Roma ordenaron una serie de trabajos de mantenimiento y remodelación en toda su estructura para preservarla pueda seguir siendo una de las construcciones más emblemáticas de la capital italiana.

De esta manera, la Torre dei Conti, en pleno corazón de Roma, se derrumbó parcialmente mientras se realizaban trabajos de remodelación. Este trágico hecho dejó a un operario herido y a otros tres afectados.