Atacan a balazos a bus de la empresa de transporte ETUL 4 de la ruta 'E' en Chorrillos

03/11/2025

Se reportó un atentado en contra de la Empresa de Transporte Urbano Línea 4 S.A. (ETUL4SA) este lunes 3 de noviembre en Chorrillos, previo al paro de transportes convocado en contra del sicariato y la extorsión.

Atacan bus esta noche en Chorrillos

En exclusiva con Exitosa, dirigentes de transportistas informaron que un bus de la Empresa ETUL 4, conocida como ruta 'E', fue atacado a balazos mientras realizaba su recorrido por Chorrillos con pasajeros a bordo. Suceso ocurre previo al paro del sector y en medio del estado de emergencia.

El atentado ocurrió alrededor de las 21:00 horas de este lunes cuando el vehículo se encontraba en plena ruta a la altura del mercado Santa Rosa cuando fue atacado con, al menos, tres impactos de bala a manos de presuntos sicarios.

Dos de los proyectiles fueron dirigidos al parabrisas delantero directamente contra el conductor del ómnibus; mientras que la tercera bala cayó hacia el extremo derecho del vehículo donde pudo haber impactado en contra de uno de los pasajeros.

Producto de este último ataque dirigido hacia la zona de pasajeros, la luna quedó totalmente destruida tras el impacto. Según la información brindada por los dirigentes aún no se conoce si hay heridos por los proyectiles.