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Flávio Bolsonaro habría huido a Estados Unidos: Marco Rubio ayudó en su salida de Brasil, según exfuncionario

El exsubsecretario mexicano de Turismo, Simón Levy, aseguró que el candidato se encuentra "sano y salvo" en territorio estadounidense, pese a la previa cancelación de sus pasaportes tras elecciones.

Exfuncionario confirma salida del país.
Exfuncionario confirma salida del país. (Composición Exitosa)

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 27/10/2026

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El misterio alrededor del paradero de Flávio Bolsonaro sumó una nueva versión este martes. Simón Levy, empresario y exsubsecretario de Turismo de México, aseguró que el senador brasileño llegó a Estados Unidos, después de que medios y personas cercanas a su entorno informaran que había abandonado Brasil tras perder las elecciones presidenciales.

"Como informé hace horas, Flávio Bolsonaro ha llegado sano y salvo a Estados Unidos", escribió Levy en su cuenta de X.

Además, Levy atribuyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como el principal operador que hizo posible este desapercibido traslado a suelo norteamericano.

Hará política desde Washington

En la misma publicación, el exfuncionario sostuvo que Bolsonaro liderará desde territorio estadounidense la oposición contra el reelecto presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, aún no se han presentado documentos que acrediten su llegada ni pruebas concretas sobre la supuesta intervención de Rubio, quien al cierre de esta edición tampoco ha emitido algún pronunciamiento oficial. Asimismo, no existe, hasta el momento, una confirmación pública del Gobierno estadounidense sobre ambas afirmaciones.

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Pasaportes fueron cancelados

El viaje se conoce en medio de una orden judicial que prohibía a Bolsonaro salir de Brasil. El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, dispuso que entregara en 24 horas sus pasaportes común y diplomático, además de cualquier otro documento de viaje. 

Al vencer el plazo sin que cumpliera la medida, la Policía Federal canceló los documentos. La institución señaló entonces que no existía un registro formal de su salida del país. La orden incluyó también una alerta migratoria para impedir que cruzara las fronteras brasileñas.

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La restricción forma parte de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas relacionada con plataformas de apuestas deportivas. Las pesquisas analizan posibles conexiones financieras entre Bolsonaro y empresas vinculadas al abogado Willer Tomaz.

Versiones sobre su salida

Fuentes cercanas al senador confirmaron a Reuters que salió rumbo a Estados Unidos, aunque no precisaron cómo abandonó territorio brasileño. Otros reportes situaron su posible destino en Florida.  También circuló la versión de una ruta por Argentina, pero las autoridades de ese país también aseguraron que no registraron su ingreso ni pedido alguno de asilo.

La declaración de Levy sitúa ahora a Bolsonaro en Estados Unidos, pero la ruta empleada y la señalada participación de Rubio permanecen pendientes de confirmación oficial en las próximas horas, en medio de la incertidumbre generada tras los comicios del gigante sudamericano.

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