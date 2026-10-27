Brasil: Partido de los Trabajadores anuncia nuevas detenciones a opositores

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión en Brasil crece tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta ante Flávio Bolsonaro y tras su presunta huida, una publicación del Partido de los Trabajadores pon en el alerta a opositores, debido a que anuncia que un senador electo de Paraná podría ser el próximo en ser detenido.

¿A qué opositor se refiere?

A través de sus redes sociales, el partido oficialista con sede en Paraná, anuncia que el parlamentario electo Deltan Dallagnol sería el siguiente en ser capturado. "Deltan, tú eres el próximo", reza la frase de la imagen compartida, a su vez que en la descripción indica: "Está en nuestro radar".

De acuerdo con el medio brasileño Poder 360, la oficina de prensa del PT precisó que la publicación hace referencia a la posibilidad de que se rechace su candidatura por Paraná y que depende de la decisión que tome el Tribunal Superior Electoral brasileño en el Pleno.

🇧🇷‼️| AHORA — El Partido de Lula da Silva sube un posteo diciendo que se vienen más arrestos a opositores en las próximas horas. En este caso al Senador Deltan Dallagnol. Es muy grave lo que está viviendo en Brasil, probablemente encarcelarán a todos los opositores. https://t.co/IRd0rVdlHT — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 27, 2026

Al respecto, Marlon Alessandro, secretario de comunicaciones del PT-PR, señaló para el medio que Dallagnol ya tiene demandas en su contra ante el TSE y las acciones seguirán porque se entiende que no reúne los requisitos para ser candidato por Paraná. "Todo dentro del marco del sistema judicial", manifestó.

En respuesta, el jurista respondió a través de sus redes cuestionando que en solo 24 horas amenacen la confianza que tres millones de votantes en el estado le dieron. "Este es el "gobierno del amor": odio, venganza y persecución contra quienes se atreven a enfrentarse al sistema. A los más de 59 millones de brasileños que no votaron por el PT, no están solos. No bajaremos la cabeza ni abandonaremos Brasil", indicó.

Flávio Bolsonaro habría dejado Brasil

El último lunes el candidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, publicó un video en el que da a conocer que tras visitar a su padre, la Policía Federal le pidió entregar su pasaporte ante un posible riesgo de fuga. Negó que fuera a hacerlo y que se defendería de las acusaciones en su contra.

No obstante, este martes prensa brasileña informó que salió del país rumbo a Estados Unidos, que el secretario de Estado, Marco Rubio, lo habría ayudado y que le solicitaría asilo político a Donald Trump.

De esta manera, la situación política en Brasil no detiene tras las últimas elecciones y ahora el próximo objetivo del Partido de los Trabajadores, del presidente Lula da Silva, sería la detención del senador electo opositor Deltan Dallagnol, recientemente elegido por Paraná.