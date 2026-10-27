¡Hermanos Yaipén y Son Tentación protagonizarán un explosivo duelo cumbia y salsa!

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cumbia y la salsa se unirán en una noche que promete hacer historia. Los Hermanos Yaipén y Son Tentación, dos de las agrupaciones más representativas de la escena musical peruana, compartirán escenario en un espectáculo que promete más de siete horas de música, baile y grandes éxitos, como antesala a la llegada del verano.

La cita será el próximo 17 de diciembre en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María, donde el público podrá disfrutar de una velada cargada de ritmo, sabor y canciones que forman parte de la historia musical de miles de peruanos. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Joinnus.com, con precios competitivos para disfrutar de esta gran fiesta musical.

Walter Yaipén, director musical de la reconocida orquesta norteña, aseguró que el espectáculo será una oportunidad para demostrar la vigencia de la cumbia y el cariño que el público mantiene por sus canciones. Asimismo, adelantó que los Hermanos Yaipén llegarán recargados de energía y con un repertorio que incluirá sus grandes éxitos y sus más recientes producciones.

"La cumbia es un ritmo que no es una moda, sino que lleva años en el corazón de la gente. Y, si bien respetamos la salsa, creo que la gente siempre ha mostrado una muy buena recepción. Nosotros llegamos con todos los temas que a la gente le gustan y nuestra última producción", sostuvo el artista.

Sin lugar a dudas, canciones como "A llorar a otra parte", "Lárgate", "Necesito un amor", "Mix Juan Gabriel", "Tendría que llorar por ti", "Una rosa lo sabe" y "Tirana", entre muchas otras, prometen convertirse en algunos de los momentos más coreados de la noche.

Por su parte, Son Tentación, una de las agrupaciones femeninas más reconocidas de la salsa peruana, llegará dispuesta a demostrar por qué su música se ha convertido en protagonista de las celebraciones y reuniones de los peruanos cada fin de semana.

Paula Arias, líder de la orquesta, destaca la vigencia de la salsa como uno de los géneros más populares y queridos por el público. Por ello, la agrupación femenina prepara un repertorio que reunirá algunas de las canciones más representativas de su trayectoria.

Temas como "Soltera.com", "Amiga mía", "Déjala", "Tu falta de querer", "Adicto a ti" y "Mix Cortavenas", entre otros, forman parte de la propuesta musical con la que Son Tentación buscará conquistar al público y poner a bailar a todos los asistentes.

Todo está listo para vivir un encuentro musical que reunirá lo mejor de la cumbia y la salsa en un mismo escenario. Los Hermanos Yaipén y Son Tentación prometen una noche de emociones, grandes interpretaciones y un repertorio pensado para los amantes de ambos géneros.

La cita es este 17 de diciembre en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María. Las entradas se encuentran a la venta a través de Joinnus.com.

¡Más de siete horas de espectáculo, dos grandes agrupaciones y una sola pista para bailar al ritmo de la cumbia y la salsa!