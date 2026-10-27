Novia vive un IMPENSADO momento en los brazos de su esposo en plena boda: "Primer obstáculo superado"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una novia vivió un inesperado momento cuando su pareja intentó cargarla en sus brazos en el día de su boda. La escena se volvió viral y generó cientos de reacciones en las redes sociales. ¿Qué le pasó?

El inesperado percance de la novia en plena boda

Muchas parejas no dudan en dar el siguiente paso en su relación: darse el "sí" en el altar, como el caso de una pareja que se volvió viral en las redes sociales. Pues bien, en un video que circula en distintas plataformas, se ve el preciso momento en que una pareja vive un momento romántico.

Tras haber sellado su amor delante de todos sus invitados en una emotiva ceremonia, llegó el momento en que debían hacer su ingreso como la pareja recién casada.

Sin embargo, lo que debía ser una romántica escena terminó convirtiéndose en un momento inesperado que llamó la atención cuando él novio decidió cargar a su esposa en brazos para cruzar una puerta, una tradición que suele asociarse con el inicio de la vida matrimonial.

Recién casados se volvieron viral en las redes sociales

En las imágenes se observa al novio sosteniendo a su pareja, quien luce un vestido blanco de encaje, mientras ambos se encuentra en el ingreso de un salón. Al intentar atravesar la puerta con la novia en brazos, la pareja tuvo dificultades para completar la maniobra al 100 %.

Un mal movimiento del novio hace que su pareja termine chocando su cabeza con la puerta. Lejos de tratarse de una entrada perfectamente coordinada, el episodio quedó registrado como una anécdota inesperada del día de su boda.

Pese al pequeño percance delante de todos sus invitados, la pareja retoma la dinámica de la celebración, lo que fue aplaudido por muchos en las redes por la forma en que sobrellevaron el episodio en el día considerado por muchos como el más importante de sus vidas.

Reacciones a la escena de la pareja de esposos

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios. Algunas personas no dudaron en tomar con buen humor la escena y pedirle al novio tener más cuidado en el futuro cuando se trate de cargar a su pareja, mientras que otros tuvieron las siguientes reacciones en el video compartido en Instagram por @ejecentral.com.mx:

"El clásico "no fue mi intención", "divorcio por descuidado", "primer obstáculo del matrimonio desbloqueado", "qué madrazo", "pobre, espero esté bien", fueron algunos de los comentarios.

En definitiva, el video demuestra que ni siquiera los momentos más románticos de una boda salen siempre como se planean. El intento de un hombre de cruzar la puerta con su novia en brazos terminó en un percance inesperado que se volvió viral en redes sociales.