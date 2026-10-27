Metropolitano se suma a la festividad: lado norte de estación Tacna cambia de nombre en homenaje al Señor de los Milagros

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El lado norte de la estación Tacna del Metropolitano lleva desde hoy el nombre "Señor de los Milagros / Tacna", anunció la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La iniciativa rinde homenaje a la tradición religiosa y busca orientar a los pasajeros que se trasladan hacia la iglesia de las Nazarenas, ubicada a pocos metros de esta infraestructura.

El cambio corresponde al lado norte de la estación

La nueva denominación se aplica específicamente al sector norte de la estación Tacna, no a toda la estación. Según la ATU, permitirá reconocer con mayor facilidad uno de los principales puntos de acceso a las actividades en honor al Señor de los Milagros.

La entidad señaló que la medida también reconoce una expresión cultural y religiosa que congrega cada octubre a miles de personas en las calles del Centro de Lima.

Un acceso cercano a la iglesia de las Nazarenas

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar, explicó que se eligió este sector por su cercanía al templo, que recibe diariamente a miles de creyentes. La intención es que tanto visitantes nacionales como extranjeros identifiquen una alternativa de transporte público para llegar al recinto.

La denominación busca así vincular la información del servicio con un lugar de referencia para los fieles, especialmente durante las jornadas de mayor concurrencia.

Metropolitano podría modificar sus recorridos

Los últimos recorridos procesionales están programados para el miércoles 28 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Durante esas fechas, los servicios del Metropolitano podrían circular únicamente por la avenida Alfonso Ugarte o entre las avenidas Tacna y Emancipación, dependiendo de las restricciones vehiculares y del avance de las procesiones.

La ATU precisó que comunicará oportunamente los cambios operativos y la habilitación de estaciones mediante sus canales oficiales. Por ello, las modificaciones no deben considerarse rutas definitivas para toda la jornada.

Recomiendan anticipar los viajes

Los corredores complementarios y el transporte público convencional continuarán operando durante ambas jornadas, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades competentes.

La ATU exhortó a los usuarios a planificar sus desplazamientos con anticipación y revisar los avisos oficiales sobre cambios en los servicios, con el objetivo de facilitar sus traslados durante las celebraciones.

La nueva denominación del lado norte de la estación Tacna busca acercar a los pasajeros a las Nazarenas y reconocer la tradición del Señor de los Milagros. Para los próximos recorridos, será importante consultar la operación del transporte antes de salir.