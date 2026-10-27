Brasil cancela los pasaportes de Flávio Bolsonaro y Argentina niega que haya ingresado al país

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos. La medida se conoce dos días después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva y en medio de interrogantes sobre la ubicación del senador.

¿Por qué cancelaron sus pasaportes?

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenó el lunes que Bolsonaro entregara sus pasaportes en un plazo de 24 horas. Según la fuente policial citada por AFP, los documentos fueron cancelados después de constatarse que el legislador no cumplió la disposición.

🚨 ÚLTIMA HORA Tras "ganar" las elecciones de Brasil, Lula ordenó inmediatamente quitarle el pasaporte a su principal opositor, Flavio Bolsonaro. Bolsonaro denunció que querían arrestarle, su padre ya está preso. Escapó por la frontera argentina y ahora está presuntamente en un vuelo camino a Estados Unidos. Los europeos, progres y socialistas estaban celebrando el triunfo de "la democracia" en Brasil. Extraña democracia. https://t.co/otWoojxi7Q October 27, 2026

El senador había declarado que la prohibición de salir del país era un "intento de intimidarlo". En un video difundido el lunes aseguró que nunca había pensado viajar al extranjero y que entregaría sus documentos para defenderse de la medida.

Argentina descarta registros de ingreso y pedido de asilo

La Dirección Nacional de Migraciones argentina informó que no registra la entrada de Flávio Bolsonaro. El portavoz presidencial, Adrián Ravier, también aclaró que el senador no había solicitado asilo en territorio argentino.

"Dictadura": Porque Flavio Bolsonaro reveló que un juez le exigió el pasaporte y pretende que no pueda salir de Brasil. Expuso cómo Lula Da Silva pretende encerrar y perseguir a cualquier opositor de su gobierno fraudulento. https://t.co/cptHFI8KIL October 26, 2026

El pronunciamiento respondió a versiones periodísticas sobre un supuesto traslado en avión privado hacia Puerto Iguazú. Tras revisar la documentación de la aeronave y su tripulación, Migraciones señaló que los papeles estaban en regla y que no se presentó un plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.

Policía brasileña verifica si abandonó el país

La Policía Federal investiga si el legislador salió de Brasil y mantiene contacto con las autoridades argentinas. Hasta el momento de las publicaciones consultadas, no se habían encontrado registros de su paso por puestos migratorios regulares. Su asesoría negó que hubiera viajado al extranjero.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | El jefe de internacionales de Exitosa, Javier Romero, comentó la situación del excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, quien denunció persecución política porque un juez le ordenó la entrega de su pasaporte. En esa línea, indicó que la disposición se debe a una investigación por presunto lavado de dinero a través de las casas de apuesta. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) October 27, 2026

¿Qué investigaciones enfrenta el senador?

La orden judicial se enmarca en una investigación que involucra a Bolsonaro y al abogado y empresario Willer Tomaz por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión de divisas. Moraes también prohibió al senador mantener contacto con Tomaz; ambos rechazan irregularidades.

La cancelación de los pasaportes se suma a las investigaciones judiciales abiertas contra el senador. Mientras Brasil verifica su paradero, Argentina mantiene que no existen registros de su ingreso: hasta ahora, ninguna de las dos autoridades ha confirmado que cruzara la frontera.