Venezuela: gobierno de EE.UU. espera que Delcy Rodríguez deje vacante la presidencia en 2027

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Estados Unidos proyecta que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declare la vacante permanente de la presidencia en el transcurso del siguiente año 2027, una vez que se concreten las reformas institucionales clave en el país caribeño.

Según información recogida por EFE, un alto funcionario del Departamento de Estado señaló la estrategia contempla la renovación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Comisión Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses y que, una vez establecidos, la legislación venezolana activará un periodo obligatorio de seis meses para la celebración de nuevas elecciones presidenciales.

Este cronograma coincide parcialmente con las previsiones expuestas por sectores de la delegación opositora en el marco de los diálogos en curso.

La exigencia de Marco Rubio: sustituir la infraestructura electoral

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, enfatizó que la infraestructura electoral de Venezuela fue históricamente diseñada para amañar comicios, por lo que su reemplazo total es un requisito indispensable antes de celebrar cualquier votación válida.

En una rueda de prensa telefónica con Reuters, Rubio señaló que las negociaciones entre el gobierno interino y diversos sectores políticos avanzan para instaurar un nuevo tribunal supremo antes de que termine el año y un nuevo consejo electoral poco después.

El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió firmemente que cualquier intento de boicotear o descarrilar este proceso representaría un grave daño para el futuro del país.

Marco Rubio mantuvo diálogo con Dinorah Figuera, representante opositora, para las gestiones de próximos comicios en Venezuela.

El retorno de María Corina Machado y el panorama político

En paralelo al proceso de reformas institucionales, la reciente llegada a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado tras meses fuera del país ha generado diversas reacciones internacionales.

Al respecto, Marco Rubio aclaró que Washington respaldó su derecho a regresar a su patria sin trabas y aseguró que la única ocasión en que se le desaconsejó el viaje fue durante la crisis humanitaria posterior a los sismos a mediados de año.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La lideresa venezolana María Corina Machado llegó esta mañana a su país. El partido político "Vente Venezuela" saludó su retorno a través de sus plataformas oficiales.



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Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general Albert Ramdin, expresó su satisfacción por el retorno seguro de Machado, destacando que su presencia debe contribuir a la ampliación del espacio democrático y a la consolidación de comicios libres.

La presión de la diplomacia estadounidense y los acuerdos en torno a la renovación del sistema judicial y electoral venezolano trazan un escenario de transición hacia 2027, marcado por el debate sobre las garantías técnicas y la participación de las distintas facciones políticas en el futuro democrático del país.