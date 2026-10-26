Partido Liberal de Brasil reconoce triunfo de Lula da Silva pese a fraude denunciado por Flávio Bolsonaro

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 26 de octubre, el Partido Liberal, por el que Flávio Bolsonaro buscó la presidencia de Brasil, reconoció el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de segunda vuelta. No obstante, Su posición dista de la que tuvo el ex postulante, quien el último domingo denunció fraude y la anulación de los comicios.

Resalta triunfo en el Parlamento

A través de sus redes sociales, el partido que pasará a ser el bloque opositor en el Congreso brasileño empieza haciendo mención a que en primera vuelta su candidato se impuso con más de 2.2 millones de votos. No obstante, para el balotaje cambió el escenario marcado por "medidas fuertemente electorales, con impacto social y económico".

El comunicado también resalta la importante fuerza que tendrá en el Parlamento, que para esta agrupación política es "histórica", tal como lo describe. Indica que esto demuestra el poder que tiene y la confianza que millones de brasileños depositaron.

"Al mismo tiempo, el PL cierra estas elecciones con una representación histórica: una bancada de 121 diputados federales, 29 senadores, 229 diputados estaduales y distritales y seis gobernadores. Es una demostración de la fuerza del partido y da confianza a millones de brasileños en las ideas que defendemos", señala el texto.

Cuestionamientos deben ser aclarados

Tras reconocer el triunfo de Lula da Silva proclamado por el Tribunal Superior Electoral, precisa que los "cuestionamientos levantados" deben ser debidamente aclarados dentro de un "debate político equilibrado y democrático". Además, indica que seguirá defendiendo los hechos y buscando respuestas con responsabilidad, transparencia y respeto de las instituciones.

"El PL continuará firme, actuando con independencia y responsabilidad en defensa de la democracia, la libertad y los valores que representamos. Nuestro compromiso es con Brasil y con los millones de brasileños que confían en nuestro trabajo", cierra su publicación.

Cabe precisar que el senador Flávio Bolsonaro declaró el último domingo tras conocer su derrota que no reconocería los resultados y que ocurrió algo que no fue normal y que el proceso debería ser anulado. Denunció que lo que ocurrió "fue una barbaridad" y que había mucho que aclarar por parte de las autoridades electorales.

Así, el Partido Liberal, por el que se presentó a la presidencia el hijo mayor de Jair Bolsonaro, marcó distancia tras su posición de reconocer el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva y mediante un comunicado lo hizo, pidiendo también que sean aclarados los cuestionamientos surgidos.