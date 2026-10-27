Chile afronta eventos climáticos extremos en medio del fenómeno El Niño: "Lo más complejo fue un tornado"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En diálogo con Exitosa, María José De la Barra, periodista de Radio Bio Bio Chile, informó sobre las difíciles condiciones climáticas que afronta el país vecino. Asimismo, señaló que uno de los episodios más complejos fue un tornado que dejó 233 viviendas afectadas.

Impacto de los fenómenos meteorológicos y afectación en la zona central

Los reportes periodísticos y oficiales de la prensa local han detallado los estragos causados por las condiciones climáticas adversas en la Región Metropolitana y jurisdicciones aledañas. La intensificación del temporal generó la suspensión temporal de actividades académicas en colegios y centros universitarios para salvaguardar a la comunidad estudiantil.

"Si bien en la región Metropolitana se produjeron algunos cortes sobretodo de tránsito, cancelación de clases en algunos recintos escolares y universitarios de la comuna de las Condes y otros sectores del país, lo más complejo fue un tornado que ocurrió en la comuna de Requínoa", detalló María José De la Barra, periodista de Radio Bío Bío.

El evento de mayor severidad se registró en la zona central de la nación suramericana tras la formación intempestiva de un torbellino de gran intensidad. La magnitud del viento provocó la voladura de techos, caída de postes de alumbrado público e interrupciones en la red vial principal.

Categorización del evento y declaración de emergencias por desastres

Las evaluaciones preliminares del organismo meteorológico clasificaron el evento como un tornado de categoría EF-2, el cual golpeó las localidades de Requínoa y Rengo en la Región de O'Higgins. El fenómeno se desencadenó de manera simultánea con el ingreso de una masa de aire inestable que afectó también a la capital chilena.

La fuerza de las ráfagas y la caída de granizo ocasionaron el colapso de las redes de energía eléctrica, dejando sin suministro a miles de usuarios. Las cuadrillas de emergencia de las empresas distribuidoras de electricidad iniciaron trabajos de reparación de las líneas aéreas para restablecer el servicio.

Ante el nivel de destrucción, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) oficializó la declaración de Alerta Roja en las comunas más golpeadas y mantuvo la Alerta Temprana Preventiva en Santiago. La medida administrativa permite movilizar recursos presupuestales y logísticos para atender las contingencias en la infraestructura pública.

En ese sentido, el fenómeno El Niño continúa manifestándose con alteraciones meteorológicas extremas en la región sudamericana, obligando a las autoridades de los países vecinos a activar sus protocolos de respuesta inmediata ante desastres naturales.