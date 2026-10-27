Proeza médica de EsSalud: extirpan riñón infectado y extraen cinco litros de pus para salvar a paciente del Hospital Sabogal

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (EsSalud) lograron salvar la vida de un paciente de 55 años tras realizarle una compleja intervención quirúrgica para retirarle el riñón izquierdo.

El ciudadano padecía una severa infección acompañada de acumulación de orina y material purulento, cuadro clínico que deterioró progresivamente su estado general de salud y le provocó la pérdida de más de 20 kilogramos de peso.

Diagnóstico del paciente del Hospital Sabogal y complicaciones por hidronefrosis gigante

El paciente, identificado como Heriberto Paima Salinas, presentó durante varios meses intensos dolores abdominales y dificultades severas para movilizarse de manera cotidiana. Las evaluaciones médicas realizadas en el centro asistencial revelaron que el afectado padecía hidronefrosis gigante, patología caracterizada por la dilatación anormal del riñón debido a la retención de orina.

La obstrucción del sistema renal fue originada por la presencia de cálculos urinarios y se complicó posteriormente con un cuadro de pionefrosis. Esta condición infecciosa ocasionó la acumulación progresiva de pus dentro del sistema de drenaje del órgano, incrementando significativamente las dimensiones del riñón afectado.

El equipo de especialistas del Servicio de Urología determinó la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata debido al riesgo que representaba la infección para la vida del usuario. El procedimiento implicaba una alta complejidad técnica por la adherencia del riñón comprometido a importantes vasos sanguíneos de la región abdominal.

Intervención quirúrgica exitosa.

Intervención mediante lumbotomía y proceso de recuperación

Para abordar la zona afectada, los médicos cirujanos ejecutaron una lumbotomía, técnica de cirugía abierta que consiste en una incisión en la región lumbar para acceder directamente al órgano sin manipular la cavidad intestinal. El procedimiento permitió el aislamiento y la extracción segura del riñón izquierdo junto con la evacuación total del líquido acumulado.

El paciente fue salvado.

La extirpación del foco infeccioso previno la ocurrencia de hemorragias masivas u otras complicaciones sistémicas asociadas a la pionefrosis. Tras la conclusión de la cirugía, el paciente pasó a la unidad de hospitalización para recibir el tratamiento farmacológico correspondiente y el monitoreo postoperatorio.

El asegurado registró una evolución clínica satisfactoria durante su estancia hospitalaria, mostrando un restablecimiento progresivo de sus funciones vitales. El personal de salud procedió a programar el alta médica correspondiente para permitir el retorno del ciudadano a su entorno familiar y comunitario.

En ese sentido, EsSalud ratificó la capacidad operativa y técnica de sus equipos médicos para resolver patologías renales complejas y garantizar la atención especializada de los usuarios en la red hospitalaria nacional.