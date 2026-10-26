Tragedia en Argentina: recién nacido de solo 12 días falleció tras ser impactado por una palta en la cabeza

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un lamentable hecho ha conmocionado a la ciudad de Quilmes, en Argentina, luego de que un recién nacido de solo 12 días falleció tras ser impactado por una palta que cayó de un árbol. El hecho ocurrió a la salida de un jardín de infancia.

Pasó varios días internado

De acuerdo al medio TN, la pequeña víctima respondía al nombre de Lucas y al momento de sufrir el accidente se encontraba en brazos de su madre. Tras ello, sufrió fracturas y hemorragias y debió permanecer internado en el Sanatorio de la Trinidad, donde perdió la vida el último domingo.

La progenitora había llevado a su otro hijo de cinco años al Jardín de Infantes N°949 ubicado entre las calles Conesa y Mitre Sarmiento y tenía al bebé aupado en el momento del trágico suceso. "Fue una palta lo que se le cayó, no una rama", contó la mujer para medios locales.

TRAGEDIA EN QUILMES: MURIÓ EL BEBÉ QUE FUE GOLPEADO POR UNA PALTA El pequeño falleció este domingo tras permanecer varios días internado en el Sanatorio de la Trinidad, donde había sido sometido a una intervención quirúrgica por las graves lesiones sufridas. https://t.co/tcoWrhNpdn — Perspectiva Sur (@perspectivasur) October 27, 2026

Agregó que en la zona hay unos tres árboles con paltas de más de un kilo y que apenas ocurrió lo llevaron de emergencia. Una vez ingresado lo intervinieron quirúrgicamente por las múltiples fracturas que presentó en el cráneo, que además conllevó a que quede en terapia intensiva.

Fuentes policiales indicaron que el recién nacido permaneció con pronóstico reservado y a pesar de los esfuerzos médicos, no sobrevivió, certificándose su deceso ayer domingo. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 de Quilmes clasificó este caso como "lesiones culposas", modificándolo después a "homicidio culposo" y dispuso las pericias correspondientes.

Madre cuestionó árboles de la zona

Mientras la policía entrevistaba a la madre del menor fallecido, cuestionó el estado de los árboles que se ubican frente al centro educativo. Aseveró que antes hubo reclamos para que sean intervenidos y tras lo ocurrido el municipio cortó las ramas.

La secretaria del UFIyJ N°9, Andrea Sánchez, dispuso que se lleven la historia clínica completa del paciente y que su cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial para la necropsia de ley. También dio ordenes para que se lleven a cabo otras diligencias de rigor que permitan avanzar y esclarecer lo ocurrido.

Un triste hecho ocurrió en la ciudad de Quilmes, al sudeste del área metropolitana de Buenos Aires, en Argentina, luego de que un bebé de solo 12 días de nacido falleció tras ser impactado por una palta que cayó de un árbol. Su madre lo llevaba junto a su otro hijo a un jardín de infancia y el hecho ya es investigado por autoridades locales.