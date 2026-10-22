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Francia reporta el primer caso en humanos de virus shamonda: paciente murió a principios de octubre

Las autoridades sanitarias de Francia han confirmado la muerte de un hombre infectado con el virus shamonda, que hasta ahora era considerado no transmisible a humanos.

Francia reporta el primer caso en humanos de virus shamonda
Francia reporta el primer caso en humanos de virus shamonda (Composición Exitosa)

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 22/10/2026

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Las autoridades sanitarias de Francia han confirmado la muerte de un hombre infectado con el virus shamonda, el cual se transmite por mosquitos a ganado bovino, ovino y caprino, que hasta ahora era considerado no transmisible a humanos.

Virus Shamonda cobra su primera víctima humana en Francia

De acuerdo a un comunicado difundido este jueves, 22 de octubre, por los ministerios de Sanidad y Agricultura de Francia el paciente dejó de existir a principios de octubre tras haber ingresado en un hospital Lyon y presentaba una inmunodepresión grave. Además, las carteras ministeriales agregaron que ya hay investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas en marcha.

Hay que mencionar que ambas entidades han recalcado que "no hay riesgo sanitario para la población" y han resaltado también que la infección por este patógeno cosntituye la primera detección documentada y notificada en el ser humano.

Cabe señalar que de acuerdo al texto institucional, que según el avance las investigaciones, la hipótesis es la de una transmisión vectorial en el caso que se pudo haber dado a través de la picadura de un mosquito del tipo 'culicoides' en el este de Francia, zona en donde se notificó la circulación del virus en animales durante la primavera y el verano de este 2026.

Asimismo, señalaron que las investigaciones han determinado las complicaciones cerebrales que se observó en el paciente antes de su deceso "estarían, muy probablemente, relacionadas con la infección por el virus shamonda".

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