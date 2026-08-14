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Tragedia en Cali

Fue la única trilliza que sobrevivió: joven colombiana perdió a sus padres y hermanas durante el terremoto

Ana María Saavedra, de 23 años, fue rescatada tras el colapso de un edificio en Cali. Sobrevivió gracias a una puerta de cedro que la protegió de los escombros, pero perdió a sus padres y a sus dos hermanas trillizas.

Ana María fu la única sobreviviente de la tragedia.
Ana María fu la única sobreviviente de la tragedia. (Composición Exitosa)

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 14/08/2026

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La tragedia de la familia Saavedra Caicedo se convirtió en símbolo del dolor nacional en Colombia. El colapso del edificio María Alvira en el barrio Cuarto de Legua, Cali, dejó cinco víctimas fatales: los padres Jairo Hernán Saavedra y Blanca Victoria Caicedo, las trillizas Sofía e Isabella, y un tío materno. Solo Ana María sobrevivió, atrapada bajo una puerta de cedro que le permitió mantenerse con vida hasta ser rescatada.

El instante de la supervivencia

Ana María se encontraba saliendo del apartamento junto a sus hermanas cuando el movimiento telúrico derrumbó la estructura. La puerta de cedro del departamento cayó sobre ella y formó un espacio de protección. Quedó "apachurrada, pero con la cabeza por fuera", lo que le permitió gritar y ser escuchada por vecinos.

En menos de media hora tras ser hallada, fue trasladada a una clínica, donde se le diagnosticó fractura de pelvis y lesiones en brazos. Los médicos señalan que podrá volver a caminar en unas semanas.

Una tragedia familiar

Mientras Ana María sobrevivía, sus hermanas no lograron escapar. Sofía quedó atrapada en las escaleras y murió en el acto. Isabella fue hallada sin vida tres días después, el 13 de agosto, tras intensas labores de búsqueda.

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Sus padres fueron encontrados abrazados bajo los escombros, un gesto que conmovió al país. El tío Diego Caicedo también falleció en el colapso. La imagen de los cuerpos unidos se convirtió en símbolo del vínculo familiar truncado por la tragedia.

El estado actual de Ana María

Hoy Ana María permanece hospitalizada, consciente y lúcida. Ha recibido acompañamiento psicológico y psiquiátrico, pues según su tía Diana March "ella decía que no sabe vivir sin sus familiares".

En medio de la recuperación, expresó a un médico antes de entrar a cirugía: "Doctor, yo necesito vivir porque Dios me tiene para cosas muy grandes". La joven ya sabe que perdió a sus padres y hermanas, y enfrenta el reto de iniciar una nueva vida sin ellos.

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Cómo se salvó Ana María Saavedra, única integrante de la familia que quedó viva

Familiares y amigos han iniciado campañas de recaudación de fondos para cubrir gastos médicos y fúnebres. En redes sociales, la historia de las trillizas ha generado solidaridad y llamados a acompañar a Ana María en su proceso. Su caso se convirtió en símbolo de resiliencia en medio de una tragedia que dejó más de 280 muertos en Colombia.

La historia de Ana María Saavedra resume el contraste entre la fragilidad y la fuerza humana. Sobrevivió gracias a un accidente fortuito, pero perdió a toda su familia inmediata. Hoy se recupera físicamente y recibe apoyo psicológico, mientras el país la acompaña como ejemplo de resistencia y esperanza en medio del dolor colectivo.

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