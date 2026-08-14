Juntos por el Perú defiende crear comisión investigadora del caso Pedro Castillo: "No es un caballito de batalla"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el diputado Ernesto Zunini defendió la moción de Juntos por el Perú para crear una comisión investigadora sobre el caso de Pedro Castillo. Negó que se trate de un recurso político reiterativo y sostuvo que la justicia del exmandatario no es la única bandera de su partido. Aun así, reafirmó que JP considera que Castillo está "injustamente preso" y que la mayoría de peruanos comparte esa visión.

La postura oficial de JP

El vocero explicó que la comisión busca esclarecer lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022, día del fallido autogolpe, así como la vacancia, detención y las muertes en las protestas posteriores. Según sus palabras, el objetivo no es convertir el tema en una consigna partidaria, aunque sí sea parte de sus ideales como agrupación.

"La justicia de Pedro Castillo no es un caballito de batalla ni es la única bandera que nosotros levantamos en Juntos por el Perú. Sí es una bandera nuestra porque creemos que está injustamente preso como la mayoría de los peruanos, lo han dicho las encuestadoras".

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, negó que la comisión que se busca crear para investigar el caso de Pedro Castillo sea un 'caballito de batalla' de su partido. No obstante, señaló que sí es una de las... pic.twitter.com/YLx5ioDtvV — Exitosa Noticias (@exitosape) August 15, 2026

Un contraste con la campaña y la entrada al Congreso

Sin embargo, pese a la intención de presentar la comisión como un ejercicio de justicia y memoria, lo cierto es que durante la campaña electoral JP sí enarboló la libertad de Castillo como eje central. Varios congresistas incluso juramentaron invocando su excarcelación y el partido convocó marchas en su nombre. La bandera de Castillo fue, en los hechos, el principal símbolo de JP frente a otras izquierdas.

🔴🔵 #AHORA | La diputada electa de Juntos por el Perú por Tacna, Svieta Fernández González, juró en el cargo por su región, la lucha contra el autoritarismo, los fallecidos que dejaron las protestas en el sur, los 100 años desde que su región retornó al Perú y la libertad de... pic.twitter.com/WwEeJWnAAv — Exitosa Noticias (@exitosape) July 25, 2026

Lo que dicen las encuestas

Las afirmaciones de Zunini contrastan además con los estudios de opinión más recientes:

IEP (mayo 2026) : 48% se mostró en desacuerdo con un indulto a Castillo, frente a 34% que lo apoyó.

48% se mostró en desacuerdo con un indulto a Castillo, frente a 34% que lo apoyó. Ipsos (diciembre de 2025): 55% lo señala como responsable, mientras que 36% cree que es inocente de todas las acusaciones.

Los datos muestran que la mayoría considera que su encarcelamiento es justo, aunque no se niega la existencia un bloque significativo que lo percibe como injusto. La narrativa de JP sobre una "mayoría" que respalda la inocencia de Castillo no se reflejaría en la evidencia empírica.

Opinión sobre indulto a Pedro Castillo.

La insistencia de Zunini en que el caso de Castillo no es la única bandera de JP choca con la realidad: en campaña fue su principal consigna y en el Congreso sigue siendo tema recurrente. Además, la apelación a encuestas como respaldo evidencia contrastes con números que muestran lo contrario.

La moción de JP para investigar el caso de Castillo se presenta como un intento de justicia y memoria, mas el discurso revela una tensión: negar que sea un "caballito de batalla" mientras se insiste en su inocencia y se invoca un supuesto respaldo mayoritario que las encuestas no confirman.

Las diferencias entre narrativa política y percepción ciudadana deja en evidencia que la bandera de Castillo sigue siendo central para JP, aunque no necesariamente para la mayoría del país.