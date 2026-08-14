Luigi Mangione se declara culpable por el asesinato de CEO en Nueva York y evita pena de muerte

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos años después del crimen que conmocionó al mundo corporativo estadounidense, Luigi Mangione confesó en un tribunal de Nueva York haber asesinado al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson. La declaración de culpabilidad no solo cierra un caso mediático, sino que también le permite evitar la pena de muerte que había sido solicitada en un inicio por la fiscalía federal.

Confesión final de Mangione

Mangione, de 28 años, se presentó este 14 de agosto de 2026 ante la jueza Margaret M. Garnett y admitió haber disparado contra Thompson en diciembre de 2024, frente a un hotel en Midtown Manhattan, donde el ejecutivo participaba en una conferencia de inversionistas. "Le disparé al señor Thompson en Manhattan. Sabía que lo que hacía era ilegal", declaró el acusado, confirmando así su responsabilidad en el crimen.

La confesión se produce tras meses de negociaciones entre la defensa y la fiscalía, que inicialmente había solicitado la pena de muerte bajo cargos federales por asesinato con arma de fuego. Sin embargo, al declararse culpable, Mangione se libraría de ese escenario y queda expuesto a una condena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional, cuya sentencia está programada para el 18 de diciembre de 2026.

Luigi Mangione se declara culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare en su juicio federal: podría ser condenado a cadena perpetua pic.twitter.com/QRJLVmEl7f — Informativos Telecinco (@informativost5) August 14, 2026

Un caso que impactó al mundo ejecutivo

El caso generó gran atención mediática desde su inicio. Thompson, de 57 años, era considerado uno de los ejecutivos más influyentes del sector salud en Estados Unidos. Su asesinato fue interpretado como un ataque directo contra el sistema de seguros médicos, pues Mangione había manifestado sentirse desatendido por su cobertura y sufrir dolores crónicos de espalda.

La investigación reveló que el acusado fabricó el arma utilizada mediante una impresora 3D, lo que incluso elevó el tema a otro sobre el acceso a tecnologías que permiten la producción casera de armamento. Mangione fue detenido cinco días después del crimen en Pensilvania, tras una intensa búsqueda que involucró a agencias federales.

Aunque la fiscalía había planteado cargos adicionales por terrorismo y posesión ilegal de armas, estos fueron desestimados en 2025. Con la confesión, el proceso se concentra exclusivamente en el asesinato de Thompson, y la expectativa está puesta en la sentencia de diciembre.

Breaking- Luigi Mangione



Luigi Pled Guilty to murdering Brian Thompson.



The evidence was overwhelming!



Luigi is following in the footsteps of the man he admired most:



Ted Kaczynski pleaded guilty to all federal charges too.



We should not be surprised. #LuigiMangione pic.twitter.com/5UBqvIXUy6 — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) August 14, 2026

La familia de la víctima ha solicitado que la condena refleje la gravedad del delito y que Mangione pase el resto de su vida en prisión. Por su parte, la defensa argumentó que el acusado sufría problemas de salud mental y que su confesión busca cerrar un capítulo doloroso tanto para él como para los allegados de Thompson.

Así, la decisión que se tome en diciembre será el último paso en un proceso que, desde 2024, ha mantenido en vilo a la opinión pública norteamericana y al sector empresarial.