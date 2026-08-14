Senadores y Diputados: Convocan a sesión del Pleno para este 17 de agosto

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso de la República, Miguel Torres Morales, oficializó la citación dirigida a los senadores y diputados para la primera sesión plenaria de la legislatura, programada para este lunes 17 de agosto. La jornada parlamentaria arrancará formalmente a las 4:00 p.m. en el hemiciclo del recinto legislativo, marcando el inicio de los debates ordinarios y la articulación del trabajo entre ambas cámaras.

Sesión del Pleno servirá para coordinar temas prioritarios

Como paso previo a la reunión plenaria, las autoridades parlamentarias fijaron la sesión de la Junta de Portavoces Conjunta para las 10:00 a.m. En esta cita clave, los representantes de las diversas bancadas coordinarán la agenda legislativa prioritaria, definirán las reglas del debate e intercambiarán posturas sobre los temas de alto impacto que se someterán a votación durante la tarde.

Entre los puntos centrales fijados en la agenda del Pleno destaca la delimitación del número de miembros que conformarán la Comisión Permanente del Congreso de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. Esta decisión resulta fundamental para asegurar la proporcionalidad de las fuerzas políticas en el órgano encargado de asumir funciones parlamentarias clave durante los recesos o emergencias.

De manera complementaria, la representación nacional debatirá y definirá la composición de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República para el mismo ejercicio 2026-2027. La estructuración de este grupo de trabajo constituye un paso decisivo para iniciar la revisión, evaluación y fiscalización de los recursos públicos en la presente gestión legislativa.

Se convocó al #PlenoDelCongreso, máxima asamblea deliberativa integrada por senadores y diputados, para el lunes 17 de agosto, a partir de las 4:00 p. m. pic.twitter.com/kbSxygUzpO — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 14, 2026

Será el primer Pleno 100% presencial tras años en la virtualidad

El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó este jueves 13 de agosto, por unanimidad y con 118 votos a favor, el acuerdo de la Junta de Portavoces alcanzado el pasado 11 de agosto, el cual establece el retorno obligatorio al trabajo parlamentario de manera presencial.

El titular de la Mesa Directiva, Oscar Reto Otero, precisó que esta medida abarca tanto la asistencia a las sesiones del Pleno como a las reuniones ordinarias y extraordinarias de las comisiones de trabajo.

Sin embargo, la disposición contempla excepciones específicas. Los parlamentarios podrán sesionar de forma virtual cuando se encuentren fuera de Lima en cumplimiento de sus funciones de representación, al contar con descanso médico acreditado, por licencias de maternidad o paternidad, o frente a situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas.

Con esta decisión se marca el fin del modelo híbrido implementado durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, dando paso a la primera sesión plenaria 100% presencial tras varios años de virtualidad en el fuero legislativo.