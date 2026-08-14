Ernesto Zunini confirma que comisión del Caso Pedro Castillo investigará muertes tras su destitución

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, señaló que la comisión que pretende investigar el caso de Pedro Castillo tiene también como fin indagar las muertes de peruanos ocurridas durante las protestas tras su destitución. Precisó que, una vez se apruebe la moción, se establecerá la metodología de trabajo.

Instalación del grupo de trabajo y metodología

El proceso para concretar estas indagaciones dependerá de la votación en la agenda del Pleno. Asimismo, remarcó que "hay 50 asesinatos que nunca han tenido un tribunal, un juicio, nunca han sido escuchados por una autoridad política ni judicial".

"Una vez que se apruebe esa moción se instalará la comisión investigadora y ellos establecerán la metodología. Eso ya es materia que tendrán que señalar los Diputados que integren esta comisión", indicó Zunini sobre los pasos formales para dar inicio a las sesiones de trabajo.

En cuanto a la conformación de la mesa directiva del grupo especial, el legislador precisó que el procedimiento se regirá bajo los reglamentos habituales del Fuero Parlamentario.

"Esto tiene que ir al Pleno una vez que se apruebe la comisión, ya se determinará quien la preside. Como la comisión es ordinaria, la misma lógica primera se integra, en este caso si se aprueba la moción", declaró el vocero de Juntos por el Perú.

Acompañamiento institucional y búsqueda de justicia

Para garantizar la neutralidad durante las audiencias y el análisis de los testimonios, Zunini sugirió incorporar la participación de actores externos de la sociedad civil.

"Yo no aspiro estar en la comisión pero yo que en este proceso tiene que haber también por ejemplo organismos vinculados a los derechos humanos, autoridades eclesiásticas que ayuden a desarrollar un diálogo parcial y que permitan escuchar", resaltó.

El legislador enfatizó que el objetivo principal radica en ofrecer una plataforma oficial a los deudos que continúan exigiendo respuestas.

"Hasta el momento hay familias que no han sido escuchadas, que nadie a recogido su versión de los hechos y el solo hecho que haya un espacio formal en el Estado donde ellos puedan dar su versión de los hechos ya es importante es un paso importante hacia la justicia", detalló.

La expectativa en torno a esta nueva comisión se centra en el rigor técnico de sus conclusiones. Diversos sectores esperan que la medida no sea usada con fines políticos y se mantenga enfocado en el esclarecimiento de las responsabilidades tras la crisis política nacional ocurridas por el fallido golpe de Pedro Castillo en el 2022.