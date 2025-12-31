RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Recibir el 2026 con energía

¿Miedo a la resaca de Año Nuevo? Estas son las recetas y alimentos para evitarla y celebrar sin malestares

La noche de Año Nuevo suele estar marcada por ligeros excesos en el consumo de alcohol. Por ello, la alimentación puede ser tu mejor aliada para prevenir la resaca antes y después de la celebración.

Alimentación previa es clave para evitar los malestares después de las fiestas.
31/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

¿Planeas celebrar a lo grande este 31 de diciembre? Entonces es importante recordar que la resaca puede definir cómo inicies el primer día del año. La buena noticia es que ciertos alimentos ayudan a prevenir ese malestar típico de la madrugada del 1 de enero y aquí podrás descubrirlos.

¿Qué alimentos ayudan a prevenir la resaca antes de la celebración?

Sorprendentemente, algunos de los alimentos más eficientes para este propósito son más sencillos de adquirir de lo que imaginamos. Muchos de estos contienen componentes que ayudan a la absorción del alcohol, además de preparar a nuestro cuerpo para evitar choques etílicos que sean perjudiciales.

  • Banana: rica en potasio, repone electrolitos que se pierden con el alcohol y previene calambres.
  • Palta: sus grasas saludables ralentizan la absorción del alcohol y protegen el hígado.
  • Huevo: contiene cisteína, un aminoácido que ayuda a descomponer toxinas como el acetaldehído.
  • Yogur natural: sus probióticos cuidan la flora intestinal y evitan acidez.
  • Avena: aporta carbohidratos complejos y vitaminas del grupo B, estabilizando la energía.

La clave está en alimentarse bien antes de beber. Una cena balanceada con estos ingredientes puede marcar la diferencia entre amanecer con vitalidad o con dolor de cabeza.

Una buena alimentación puede evitar malestares tras el consumo de alcohol.
Recetas prácticas para la noche de Año Nuevo

  • Tostadas con palta y huevo: fáciles de preparar, aportan proteínas y grasas saludables.
  • Batido de banana con yogur: refrescante y nutritivo, ideal para hidratar antes del brindis.
  • Avena con frutas: ligera y saciante, perfecta para estabilizar el azúcar en sangre.

Recetas pueden formar parte de la cena de año nuevo que permitan praparar al organismo.
Recetas pueden formar parte de la cena de año nuevo que permitan preparar al organismo.

¿Y qué pasa si ya tengo resaca?

Si pese a todo amaneces con resaca, no te preocupes: también hay alimentos que ayudan a recuperarte.

  • Caldo de gallina con verduras y fideos: hidrata y aporta electrolitos.
  • Aguadito de pollo peruano: combina proteínas y carbohidratos para recuperar fuerzas.
  • Batido de plátano, agua de coco y miel: repone potasio y glucosa rápidamente.
  • Avena caliente con frutas y jengibre: calma el estómago y reduce las náuseas.
  • Jugo de naranja con limón y sal: refresca, hidrata y aporta vitamina C.

La idea es hidratarse y nutrirse para que el cuerpo se recupere más rápido. Y, por supuesto, descansar bien.

Así que ya lo sabes: este Año Nuevo no solo se trata de cábalas como correr con maletas o usar ropa amarilla,  sino también de la alimentación. Comer bien antes de brindar puede evitarte la resaca, y si ya la tienes, estas recetas caseras te ayudarán a volver a la rutina con energía. Porque empezar el 2026 con salud y buen ánimo es la mejor tradición de todas.

