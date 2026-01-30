Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general en beneficio de los presos políticos en Venezuela

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este viernes 30 de enero la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un importante anuncio que podría beneficiar a cientos de presos políticos en este país. A través de una ley de amnistía general se liberará a aquellos que aún estén encarcelados, además de reconvertir el penal El Helicoide.

Una decisión que le compete a Maduro

Durante un acto oficial, la jefa de Estado comunicó esto, mencionando que era una voluntad de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, hoy capturados en Nueva York. "Quiero hacer un anuncio para Venezuela, y que también allí está la decisión del presidente y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios", señaló.

"Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional", Indicó Rodríguez.

#ULTIMAHORA 🚨 | Delcy Rodríguez anuncia amnistía general para presos políticos en #Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/3H3MP8BL5n — noticias enpolitica (@enpoliticainfo) January 31, 2026

Para que esto proceda, la mandataria solicitó al Parlamento que trabaje junto a ella para que esta norma reconcilie a la gente de su nación. Espera que esto acabe con décadas de violencia que ha dejado como resultado a varias personas fallecidas, desaparecidas y privadas de su libertad.

"Pido la máxima colaboración del cuerpo legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para rencausar la justicia en nuestro país y la convivencia entre los venezolanos", sostuvo.

Penal El Helicoide cambiará de función

Otro anuncio importante que realizó la mandatario fue que el penal El Helicoide, el más peligroso de esta nación será cerrada y sus instalaciones servirán para otros fines. Ubicado en el centro-sur de Caracas, muchas de las personas que purgaron condena allí han comentado sobre las pésimas condiciones con las que cuenta.

"Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas. Que la justicia traiga tranquilidad y estabilidad a Venezuela", comento Rodríguez Gómez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una ley de amnistía general. Esta norma le permitiría a todos los presos políticos que aún están encarcelados a salir en libertad y reconciliar a los ciudadanos de este país.